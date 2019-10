La Policía ofrece consejos para el ferial: cuidado con bolsos, móviles y carteras El 'Plan Feria' tiene como objetivo prevenir y evitar hurtos, tráfico de drogas o agresiones LAURA VELASCO Jaén Sábado, 12 octubre 2019, 01:07

La Comisaría Provincial de Jaén ha reforzado la presencia de efectivos policiales para la Feria de Jaén, que tendrá lugar entre los días 12 y 20 de octubre, incidiendo en la prevención con un dispositivo específico de seguridad denominado 'Plan Feria' establecido de cara a la mayor afluencia de público debido a la celebración de espectáculos taurinos y culturales, así como la instalación de casetas y atracciones en el recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez, y el pasacalles por el centro histórico de la ciudad.

Este plan especial, que la Policía Nacional realiza anualmente por estas fechas, tiene como objetivo prevenir y evitar hurtos, robos con violencia o intimidación, robos en interior de vehículos, tráfico de drogas, agresiones y otros delitos que suelen producirse aprovechando importantes aglomeraciones de público en las fiestas populares.

Durante los días de la feria habrá un despliegue especial por parte de la Policía Nacional que se reforzará con la presencia de unidades policiales U.I.P., U.P.R., Radiopatrullas, Sala del 091, Caballería, G.O.R., así como de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y Judicial de Jaén que velarán por la seguridad. Un incremento de agentes, tanto de uniforme como de paisano, que repercutirá en la seguridad ciudadana.

Así, la Policía ofrece una serie de consejos para el recinto ferial: llevar el bolso cruzado tipo bandolera y siempre cerrado con la apertura junto a su cuerpo; la cartera, móvil y monedero nunca en el bolsillo trasero del pantalón, llévelos siempre en los bolsillos delanteros; o no dejar los móviles encima de las mesas o barras, ni en bolsos o mochilas abiertos.

«Todos tenemos teléfonos móviles anticuados y en desuso en casa, baje al recinto ferial con ellos y deje en casa los móviles de última generación», añadió.

Si acude en su vehículo, no deje efectos de valor a la vista ni bolsas que hagan suponer que contienen objetos valiosos. «No deje absolutamente nada a la vista aunque no tenga ningún valor. Asegúrese de que ventanillas y puertas de su vehículo quedan perfectamente cerradas», recalcó.