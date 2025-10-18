La Feria de Jaén se despedirá este domingo con un espectáculo de 300 drones El evento tendrá lugar a las 21:30 en el Paseo de Caballos del recinto ferial y estará a cargo de la empresa Umiles Groups

Jesús Jiménez Jaén Sábado, 18 de octubre 2025, 19:19 | Actualizado 19:28h.

Este domingo la Feria de Jaén se despedirá hasta el próximo año con un espectáculo de drones personalizado que tendrá lugar a partir de las 21:30 horas en el Paseo de Caballos del recinto ferial.

Será el segundo año consecutivo que San Lucas clausura sus días de fiesta con un espectáculo de drones, que en esta edición aumentan hasta trescientos y que llegan por vez primera de la mano de Umiles, Groups, empresa nacional con más de seis años de experiencia, pionera en la prestación de estos servicios de aeronaves.

La empresa cuentan con una nueva versión actualizada de este mismo año y que sobrevolarán el cielo de la capital con una coreografía aérea deslumbrante, creando figuras gigantescas y patrones hipnóticos que iluminarán la oscuridad. Un espectáculo que ha sido diseñado junto a una cuidadosa música seleccionada que acompañará cada movimiento en un show que promete ser una experiencia sensorial inolvidable.

Umiles aterriza en la capital jienense tras haber sido la empresa estrenado, con un espectáculo también personalizado, la nueva temporada del programa de éxito de televisión El Hormiguero y otros espectáculos de show de drones internacionales que destacan por la calidad de su tecnología y coreografía.

Desde el Patronato municipal de Cultura se ha animado a toda la sociedad jienense, amigos, familias y entusiastas de la tecnología, a ser testigos de esta noche y de cómo la innovación y el arte se fusionan en una coreografía aérea creada para la ocasión con sorpresas y una temática única muy de Jaén.