La Feria no entiende de laborables Los animadores caribeños han vuelto a hacer de las suyas en la caseta del Quinto Pino. / J. Mudarra Las comidas de empresa, grupos de amigos y colegas de profesión reinaron en un miércoles que brilló a pesar de ser jornada de trabajo para la mayoría de jienenses JESÚS MUDARRA Jaén Miércoles, 16 octubre 2019, 21:07

Puede creerse uno que San Lucas está dispuesto a tener piedad de los jienenses al menos durante los días alejados del fin de semana, pero la feria en honor al patrón de la capital del Santo Reino no entiende ni de días laborables ni del cansancio de los más atrevidos que ya acumulan varios días de fiesta consecutivos a sus espaldas.

Hoy, día entre semana, día de trabajo para muchos que además, han decidido pasarse por el recinto ferial. La inmensa mayoría de los que durante el día de hoy han enfilado hacia abajo la cuesta de La Vestida lo han hecho rodeados de sus compañeros de trabajo o colegas de profesión. Son un clásico en muchas empresas las comidas de feria y allá que bajaban cientos de valientes sin pensar en que podrían acabar el día más o menos unidos a sus jefes y compañeros en función de cómo transcurriese la jornada. No ha parecido preocuparles en absoluto.

El ambiente festivo de los grupos de amigos que han comido en las casetas ha enmascarado en buena medida el hecho de que la asistencia no haya sido tan grande como el resto de días. Aunque hay quien le ve a todo el lado positivo, como Alenjandro, un joven que ha destacado que días como el de ayer son sus favoritos porque no tiene que hacer colas para ir al servicio.

La falta de aglomeración también se ha notado en la tranquilidad con la que la Policía Nacional ha paseado por las calles del recinto ferial durante toda la tarde, sin que hubiese ningún tipo de incidente, aunque con el paso de las horas ha ido creciendo considerablemente el número de personas que se acercó hasta las casetas de baile.

Y también se han acrecentado las colas frente a los puestos de chatos de vino porque, aunque este año la subida de precio ha sido considerable en los mismos, siguen siendo un clásico que no falla. Los hay que los prefieren al principio, nada más pisar la cuesta, y también quiénes piensan que el dulzor del vino es el complemento perfecto para bailar con los amigos. Hoy no han faltado ni de los unos ni de los otros, para contento de los vendedores.

Además el clima ha ayudado a San Lucas en su tarea de tentar a que los más prudentes acabasen renunciando a sus horas de descanso. A pesar de que la bajada de temperaturas ha sido notoria, el sol ha calentado durante buena parte de la tarde sobre el recinto ferial lo que ha permitido que se diese una temperatura muy agradable, sin que hiciesen falta las rebecas ni los jerséis que más de uno portaba.

Si los trabajadores citados por las empresas para comer en la Feria no se han librado, los padres de aquellos niños que todavía no habían 'catado' las atracciones tampoco. Han sido muchas las familias que han aprovechado uno de los días de menor afluencia para poder montar a los más pequeños en sus 'cacharritos' favoritos sin tener que hacer las colas que se presentan el resto de días frente a ellos. «No había forma de decirles hoy que no», ha comentado Manuel mientras esperaba a que hija se bajase del tiovivo.

No ha habido que echar en falta los brindis con Pilicrym por esas largas jornadas de trabajo, ni los corros para bailar clásicos que nunca pasarán de moda, ni los elaborados trajes de gitana. Tampoco han faltado a la cita con la Feria el alcalde Julio Millán, junto a varios miembros de su corporación, ni la secretaria general del Partido Popular andaluz, Loles López, que también se ha dejado ver comiendo por las casetas. Al igual que lo ha hecho la plantilla al completo del Real Jaén, que ha decidido olvidar la convulsa situación institucional alrededor de una mesa en la que evadirse.

El Colegio de Economistas, los trabajadores de Bidafarma, las amigas que practican juntas el pilates dos veces en semana, los trabajadores de la delegación del Gobierno andaluz en Jaén, los amigos que juegan juntos al pádel todas las semanas y muchos grupos más han comprobado de primera mano que la Feria de San Lucas no entiende de laborables y que puede ofrecer un ambiente espectacular hasta en los días en los que se la supone de capa caída.

Hoy no la ha tenido y mañana jueves, a sabiendas de que el viernes será festivo local y el día grande de esta feria, las expectativas se sitúan en todo lo alto. No es para menos. Es laborable pero San Lucas no entiende de eso.