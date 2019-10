La feria enamora en el 'último día del verano'

«Qué guapa estás, cómo se nota el brillo especial que dicen que tienen las embarazadas, estás resplandeciente», piropea un hombre a una joven con barriguita. «¿Qué dices? El brillo es el sudor, me voy a derretir», contesta estoica esta, entre las risas de los presentes. Como la protagonista de la anécdota miles de jienenses han pasado entre sudores el domingo pero sarna con gusto no pica y menos con algo fresquito en la mano. Con un sol radiante y una temperatura que parecía más bien de la feria de Málaga, en pleno agosto, miles de jienenses bajaron al ferial en el segundo día de San Lucas con las ganas y el bolsillo aún (casi) intactos. Había que aprovechar la jornada estival por lo que pueda pasar. Para hoy y mañana se esperan lluvias, aunque nada que un espartano jienense no pueda enfrentar. Agua y feria en San Lucas. Lleva toda la vida preparándose.

De hecho, hay quien lo prefiere al calor asfixiante. Al mediodía había gente en el ferial, pero la 'marabunta' llegó a media tarde, cuando el sol empezó a batirse en retirada. «Yo iba a ponerme traje de flamenca, pero con este calor, cualquiera se atreve, me da algo», explica Lola López, que no renunció pese a ello a su lado flamenco, enfundada en un vestido rojo de lunares y flor en el pelo.

Sí hubo otras muchas valientes, armadas de abanicos para hacer frente a la flema. También se repartieron por las casetas. Y las sombras eran tan codiciadas y buscadas como un kebab o un bocadillo de lomo por supervivientes de una buena y larga noche de fiesta.

El primer fin de semana ha dejado imágenes de La Vestida a rebosar, en un inicio de feria fulgurante. Caseteros se mostraban ayer «muy satisfechos» con cómo han transcurrido las dos primeras fechas de San Lucas. Así lo aseguraba Antonio Ríos, cocinero de la caseta Santa Ana. «El sábado se dio bien, bien, bien, superó las expectativas. La gente está con ganas. En las casetas de copas no se podía ni entrar, según me han comentado compañeros. El año pasado el segundo día llovió, que además fue sábado y fastidió mucho, y mira el segundo día que estamos teniendo hoy con sol y mucha gente», recalcó, haciendo un gesto a su alrededor. Otros compañeros corroboran su impresión del inicio de San Lucas. «Ayer estuvimos a tope, no cabía un alfiler. Hemos empezado fuerte», señalaba Juanjo Martínez, fundador y responsable de la caseta de los Bomberos.

Novedades

La Vestida ofrecía de todo para el que bajara. De todo lo que uno espera encontrar en una feria. Como si en una yincana estuviera en un par de horas hubo a quien le dio tiempo a picar algo, tirar a las escopeticas y llevarse dos llaveros, brindar con un chato, tomarse una cerveza y bailar al ritmo de los bailarines de algunas de las casetas en los que se suben a la barra como monitores para 'hipnotizar' a los y las presentes.

También se pueden encontrar novedades que uno no apreció en años anteriores. Bajando a la zona de casetas se ofrece una cesta de Navidad valorada en 60.000 euros y que incluye un coche, aparcado allí mismo entre los puestos. O entre las casetas, un pirata del Caribe apoyado sobre una sola pierna, más propio de la Puerta del Sol u otro sitio, pero que atraía a los presentes dejándole alguna moneda que otra. No es el único pirata que uno puede encontrar en las casetas en la feria. También estaba haciéndose fotos ni más ni menos que La Muerte, con una guadaña, despertando risas y miradas de recelo a partes iguales por parte de los más pequeños y bromas entre los mayores. Será por aquello de que en San Lucas uno de lo pasa de miedo.

Susto daba ver también el tradicional tren de la Bruja, con un payaso a borde. Aunque quizás eso sea más cosa de haber visto hace días It 2 y el Joker con pocas horas de diferencia. Cosas que marcan.

Previsiones de lluvia y menos calor

Pudo ser el último día del verano en Jaén, o del 'veroño' como se ha dado en acuñar a estos otoños de los últimos años con temperaturas estivales, que cada uno juzgue si con más o menos acierto. El caso es que para hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronosticaba ayer un 100% de posibilidades de que llueva en Jaén capital, especialmente al mediodía en una jornada que tradicionalmente suele ser más de comidas entre amigos, asociaciones y colectivos.

Además, las temperaturas bajarán considerablemente, de 30 grados centígrados este domingo de máxima a 24 este lunes y 18 el martes, 12 menos. El verano se acabó, pero la feria de Jaén recién empieza. A seguir disfrutando.