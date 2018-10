La feria apura los últimos tragos

Son días de reventón en la feria de Jaén, para apurar los últimos tragos de este San Lucas. A bailar bien apretaditos, a comer bien apretaditos, a beber hombro con hombro. Todos a disfrutar. Son los últimos días de una feria interminable que arrancó allá por el Pilar, tan lejano, pero parece que aún hay ganas de más. Con todos los ingredientes típicos de la feria jienense, pues se mantiene la incertidumbre meteorológica y aún no se sabe si los que bajen a la feria se van a mojar solo por dentro o por fuera también. La Vestida vivió ayer una noche grande. Y hoy, sábado sabadete, aún se espera a más gente. Los caseteros tienen fe en una de esas maguradas interminables. Y para los insaciables o los rezagados, aún queda el domingo, si el tiempo lo permite, pues los pronósticos ayer daban agua.

Ayer el gentío bajó a la feria con el ánimo confiado, no como el jueves, día grande por San Lucas, en el que el mal tiempo era una amenaza constante. Viernes de sol, de calor incluso a mediodía y por la tarde, y ya más fresco por la noche. Pero un día seco, que para las cosas de la feria es importante.

Muchos grupos de amigos y familias se animaron a bajar a comer al ferial, y también llenaron las calles del casco antiguo y de San Ildefonso, pues la feria del centro gana adeptos año tras año. Había poco ambiente en La Vestida a primera hora.

Esta noche funcionan autobuses para que vecinos de 27 municipios no tengan que coger el coche Los contados días grandes de la feria no ocultan la crisis y el escaso negocio

La tarde se fue calentando en las casetas de copas, con sensaciones ya de día grande. Tarde de sudores en la pista de baile y mejunjes fresquitos para refrescar el cuerpo y caldear los ánimos. Un río de cabezas bajaba vibrante por la Avenida de Granada. No solo se animaba la zona de casetas. El botellón cogía color desde bien temprano.

La noche confirmó que el día se había venido definitivamente arriba, con el ferial lleno, el botellón desbordado en la Carretera de Granada y miles de personas llegadas desde todos los puntos de la provincia. Por que la feria de Jaén, en estos días grandes, no la llenan solo los jienenses. Con los nativos, el ferial se queda 'a media leña' o a tres cuartos todo lo más. La feria se llena cuando Jaén ejerce de capital de la fiesta de la provincia. Como ayer. Y como ocurrirá hoy.

Hoy, autobuses

Para que no haya que coger el coche, el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Jaén ha dispuesto el plan especial de la Feria San Lucas 2018, que da cobertura esta noche de sábado (de 18:00 horas a 06:00 horas, aproximadamente), a 27 municipios cercanos a la capital jienense. Es decir, no solamente del área metropolitana, donde residen unos 111.000 habitantes, sino también a aquellos que de forma piloto se incluyen como novedad este año, en concreto la línea de Fuerte del Rey-Andújar y la de Escañuela-Arjona-Arjonilla Desde el Consorcio se ha destacado que este servicio extraordinario beneficiará a los más de 115.000 habitantes de la capital, «porque mejorará la seguridad vial en la ciudad y la calidad ambiental del aire con la eliminación de las calles de unos 3.000 coches particulares». Y muchos conductores que no saldrán a la carretera a jugarse la vida y a poner en peligro la de los demás después de haberse tomado una copa.

El lleno de ayer y el más que previsible llenazo de hoy alimentan de euforia a buena parte de los caseteros y a las autoridades, pero no tapan sin embargo la crisis de modelo por la que pasa la feria de Jaén. De los 90 módulos para casetas que hay en el ferial, solo están ocupados 72. Y buena parte de ellos no están vacíos porque las casetas de más éxito han crecido anexionándose las vecinas conforme otros las iban abandonando. En realidad solo hay 42 caseteros en la feria. Algunos tienen el lateral de una calle completo para ellos.

Pero ni aún así se tapan los huecos. Hay 18, más los dos de la caseta sin alcohol del Ayuntamiento, que no está registrando mucha afluencia de público. La Caseta Municipal tampoco es que haya estado a reventar la mayoría de los días.

Desde la asociación de caseteros se ha llamado en repetidas ocasiones la atención sobre la falta de atractivo de San Lucas para los profesionales de la hostelería y para los colectivos que antaño pujaban por tener caseta, hasta con lista de espera. Está creciendo la feria de la Capilla, allá por junio, y los profesionales indican que Jaén no da para ferias. Y el casco antiguo y el centro se están consolidando como alternativa al ferial incluso durante San Lucas.

Además, hasta 2015 el ayuntamiento cobraba por el módulo (alquiler del suelo más montaje de las carpas) 2.090 euros, pero en 2016 se subió a los 3.500 actuales. Una cifra que resulta disuasoria para muchos (cofrafías y asociaciones, pero también para empresas de servicios hosteleros) a la hora de apostar por San Lucas. Los caseteros señalan una decadencia que dura ya cuatro años.

Los profesionales se quejan además de que el programa de fiestas no incluye atractivos que animen a bajar al ferial. En realidad el programa de fiestas, desde los años de la crisis, es paupérrimo, sin apenas conciertos o actividades culturales en cantidad y calidad como para una capital de provincia. Hasta los toros, antañao notable reclamo, han quedado reducidos a su mínima expresión. Todo el éxito de San Lucas se fía al ferial. Con el espejismo de días como ayer, y como hoy, en los que todo está a reventar.