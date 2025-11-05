Feministas 8-M lo tiene claro: 'Poco denunciamos para las violencias que soportamos'

La lucha violeta vuelve a las calles, aunque en el caso de Feministas 8-M nunca se va. El colectivo feminista en Jaén presenta un ... año más las actividades que han preparado para conmemorar el Día Contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre. La actividad central será ese martes, con una concentración en Roldán y Marín y una actividad «sorpresa» por la mañana.

Así lo ha confirmado una de las representantes de Feministas 8-M Jaén, Juana Peragón, que ha justificado el lema de la campaña de este año, 'Poco denunciamos para las violencias que soportamos', con las últimas cifras oficiales. «Este año se han producido 75 feminicidios, de los que 35 son violencia machista oficial, una de ellas de Martos», ha recordado.

Además, ha lamentado que «Andalucía lidera esta estadística, siendo un tercio de los asesinatos en la comunidad». «No es un dato aislado, es consecuencia de una serie de políticas que están blanqueando la violencia machista y la falta de presupuesto para las partidas de Igualdad», denuncia.

Además, ha alertado de «la gran cantidad de mujeres que siguen teniendo miedo a dar el paso y denunciar». «Sin olvidar que solo el 0,008% de las denuncias son falsas y, a pesar de ello, el 73% de los jóvenes varones entre 11 y 21 años tienen como una de sus grandes preocupaciones que sean denunciados falsamente. Les preocupa algo que no existe, que es un bulo», ha subrayado.

Actividades de sensibilización

También van hacer un programa con mujeres que han sufrido violencia de género y violencia vicaria. Además, el día 20, Pilar Iglesias dará una charla en la Antigua Escuela de Magisterio que estará centrada en la reivindicación de la memoria histórica feminista.