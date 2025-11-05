Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Representantes de Feministas 8-M en la presentación de la campaña con motivo del 25-N. M. M.
25-N

Feministas 8-M lo tiene claro: 'Poco denunciamos para las violencias que soportamos'

El colectivo reivindica el Día Contra la Violencia de Género con una concentración en Roldán y Marín el 25-N y varias actividades para concienciar de la realidad de las mujeres

Manuela Millán

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:22

La lucha violeta vuelve a las calles, aunque en el caso de Feministas 8-M nunca se va. El colectivo feminista en Jaén presenta un ... año más las actividades que han preparado para conmemorar el Día Contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre. La actividad central será ese martes, con una concentración en Roldán y Marín y una actividad «sorpresa» por la mañana.

