Feminismo o barbarie Miramos a nuestro alrededor y sabemos que hay mujeres que están sufriendo injusticias, vejaciones, situaciones de terror en sus casas que un día las llevan al hospital con una crisis de ansiedad o con un golpe que puede tener consecuencias trágicas ANA MORENO SORIANO JAÉN Domingo, 22 julio 2018, 21:55

Decimos con frecuencia, y es verdad, que el movimiento feminista ha conseguido logros importantes en los últimos tiempos; que hay muchas voces que reivindican la igualdad no solo en las leyes, sino en todos los ámbitos de la vida y que, por esa razón, la Huelga Feminista del pasado ocho de marzo sacó a la calle a millones de mujeres en todo el mundo y, en nuestro país, vivimos una intensa jornada de lucha y de conciencia social. A final del siglo XX, afirmábamos en nuestros escritos y en nuestros debates, que el siglo XXI será feminista o no será y las recomendaciones de organismos internacionales, a partir de sesudos informes, van en la línea de combatir la desigualdad por razón de género, que no hace sino cuestionar la razón de ser de la democracia.

Sin embargo, miramos a nuestro alrededor y sabemos que hay mujeres que están sufriendo injusticias, vejaciones, situaciones de terror en sus casas que un día las llevan al hospital con una crisis de ansiedad o con un golpe que puede tener consecuencias trágicas; sabemos que hay mujeres asesinadas y otras sobreviven rotas física y moralmente después de ser violadas, abusadas, agredidas... Y salimos a la calle, porque queremos expresar nuestra indignación y nuestra solidaridad con las víctimas y pensamos que el motivo que nos ha convocado es la expresión más trágica de la fuerza que el patriarcado ejerce y ha ejercido durante siglos, pero que hay otras muchas formas de discriminación -más o menos sutiles- que no producen tanto rechazo y que incluso se hacen en nombre de la libertad, como ha ocurrido en los debates sobre la prostitución o los vientres de alquiler con posturas que defienden intereses concretos pero que, de ninguna manera, se explican desde la defensa de los derechos de las mujeres.

Sabemos que el movimiento feminista lucha, propone y elabora estrategias para cambiar el modelo social y también comprobamos cómo el patriarcado se rearma para no ceder ni un ápice del poder que ha usurpado porque es, efectivamente, un entramado de intereses y de pactos entre los hombres, lo que no significa que todos tengan el mismo poder pero sí que se reconocen entre ellos el derecho de tenerlo, como bien ha estudiado Celia Amorós. La ideología patriarcal ha hecho la vida a medida de los hombres; quiere que ellos sean los representantes de todo lo humano y, por lo tanto, que representen también a las mujeres, ya sea en un libro de texto, en un Consejo de Administración o en un Parlamento... Vienen a cuento las declaraciones de un miembro de la Real Academia de la Lengua, que ha dicho que abandonará esta Institución si se acometen cambios en la Constitución Española para avanzar en el lenguaje inclusivo y la postura, por otro lado, de una empresa negando a las trabajadoras unos derechos que solo están recogidos en el término 'trabajadores'. Está claro que ni el académico ni la empresa han pensado, como ya dijo Paulo Freire hace bastantes años, que no es un problema gramatical sino ideológico y que el rechazo de la ideología machista implica la recreación del lenguaje. Incluso cuando decimos que todos somos seres humanos, tendríamos que preguntarnos por qué ningún ser humano del género masculino se presenta diciendo «soy un hombre» -eso se da por hecho-, y no ocurre lo mismo con las mujeres... Debe ser por aquello que ya nos explicó Simone de Beauvoir hace casi setenta años: somos la Otredad, no tenemos la consideración de seres autónomos; es decir, que el hombre define a la mujer no en sí, sino en relación con él. Es evidente que, después de varias décadas, seguimos tratando de responder a lo que la feminista francesa planteaba en El segundo sexo: cómo puede realizarse un ser humano dentro de la condición femenina, qué caminos se abren a las mujeres y cuáles nos conducen a un callejón sin salida; cómo escapar de la dependencia económica, social y emocional y cómo analizar, para superarlas, las circunstancias que limitan nuestra libertad.

Por eso, y porque nos va la vida en ello, es tan necesario conocer las trampas del patriarcado que nos ningunea, nos explota y nos mata, y ser conscientes de la necesidad de combatirlo y de ganarle la batalla. Feminismo o barbarie no es solo un lema feminista, aunque también: es una opción política y moral. Ésa es la cuestión.