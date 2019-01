Felipe López cree un «error brutal» de Cs apoyarse en un partido con valores preconstitucionales FERMÍN RODRÍGUEZ El parlamentario socialista por Jaén añadió que esto ha ocasionado una «reacción de reproche» de los socios europeos del partido naranja R. I. JAÉN Miércoles, 2 enero 2019, 00:52

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, el alcalaíno Felipe López, considera un «error político brutal» pretender resolver los problemas de la comunidad autónoma apoyándose en un partido con valores «preconstitucionales», en referencia clara a Vox.

En un vídeo difundido por el PSOE, López cargó contra Ciudadanos, criticando que un partido «pretendidamente liberal» una sus votos a un partido «que sintoniza con los valores preconstitucionales».

El parlamentario socialista por Jaén añadió que esto ha ocasionado una «reacción de reproche» de los socios europeos de Ciudadanos y de «sus cuadros y militantes» y recordó en este sentido las críticas del candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, «que decía que es un error político y una incongruencia moral».

Según López, al pacto para elegir a la Mesa del Parlamento no se le dio publicidad «para no violentar la virginidad con que pretende Ciudadanos acercase al centro político y al espacio liberal» porque no quiere «que se vea que está negociando con un partido de ultraderecha».

López también se hizo eco de la noticia de Europa Press, del pasado día 27 de diciembre, en la que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, aseguraba que PP y Ciudadanos les habían ofrecido consejerías en la Junta. «Nos ofrecieron consejerías dentro de ese gobierno y les dijimos que no las íbamos a aceptar porque no íbamos a estar en minoría en un Gobierno donde no íbamos a poder llevar a cabo la mayoría suficiente para adoptar medidas que creemos que son necesarias»,