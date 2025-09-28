Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La eurodiputada Carmen Crespo posa antes de la entrevista. J. JIMÉNEZ

«Feijóo sería el presidente del campo que España necesita»

Carmen Crespo Portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo ·

La eurodiputada y nueva coordinadora de Política Rural del PP apuesta por la constancia como forma de resolver los problemas agrarios

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:03

—Ha sido nombrada recientemente como coordinadora de política rural en su partido. ¿Cómo lo asume?

—Pues con mucha sorpresa y agradecimiento a Feijóo ... y a Juanma Moreno. Soy una persona normal pero con constancia, a la que le dan rabia las soflamas vacías, porque mi criterio es que los problemas se arreglan en el día a día y poco a poco. Por eso no acepto esos mensaje contra Europa cuando sin Europa no hay PAC. Mi vida es mi familia y el trabajo, algunas cosas las consigues y otras no, pero no hay varitas mágicas, y el sector lo que necesita ahora mismo es constancia y tesón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Real Jaén, a por el primer triunfo ante su afición
  2. 2 La planta de biogás sigue con el escudo del PGOU
  3. 3 La plataforma de alcaldes de convoca el día 25 de octubre una manifestación en Andújar para defender el hospital
  4. 4 Andújar honra al intelectual y gran difusor del flamenco
  5. 5 Porcuna alberga el Día de la Comarca de la Campiña Norte de Jaén
  6. 6 El nuevo centro de salud de Mancha Real atenderá a pacientes a partir del lunes
  7. 7 Cofradías de Jaén trasladan sus imágenes a la capital para participar en la Magna
  8. 8 Plagas, viajes en bicicleta, santuarios naturales y el poder del cerebro el festival Biotopías
  9. 9 Así será el Museo Íbero con la colección permanente
  10. 10

    Hoteles y restaurantes esperan «un lleno total» en la capital el día 4 con la procesión Magna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Feijóo sería el presidente del campo que España necesita»

«Feijóo sería el presidente del campo que España necesita»