«Feijóo sería el presidente del campo que España necesita»

La eurodiputada y nueva coordinadora de Política Rural del PP apuesta por la constancia como forma de resolver los problemas agrarios

Jesús Jiménez Jaén Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:03 Comenta Compartir

—Ha sido nombrada recientemente como coordinadora de política rural en su partido. ¿Cómo lo asume?

—Pues con mucha sorpresa y agradecimiento a Feijóo ... y a Juanma Moreno. Soy una persona normal pero con constancia, a la que le dan rabia las soflamas vacías, porque mi criterio es que los problemas se arreglan en el día a día y poco a poco. Por eso no acepto esos mensaje contra Europa cuando sin Europa no hay PAC. Mi vida es mi familia y el trabajo, algunas cosas las consigues y otras no, pero no hay varitas mágicas, y el sector lo que necesita ahora mismo es constancia y tesón.

—Le han encargado elaborar un libro blanco para el medio rural ¿Cuáles serán los ejes fundamentales? —PAC, agua, desarrollo rural, medio forestal, a favor de la reciprocidad en los acuerdos comerciales, pesca… hay tantos aspectos que el país tiene que trabajar que sería difícil ahora mismo nombrarlos a todos. Hasta ahora se ha hecho lo que se ha podido, pero hay que tener claro que España es un país agrario y depende de su campo y de la transformación de agricultores, empresas y cooperativas. —Con su nuevo cargo como coordinadora, ¿se ve como posible ministra de Agricultura en un Gobierno de Feijóo? —Si le soy sincera no he pensado ahora mismo en eso en absoluto ni por un segundo. Sí que creo que lo mejor para los españoles es un gobierno de Alberto Núñez Feijóo, porque el país le necesita y porque sería un presidente también para el mundo rural, no hay otro candidato que comprenda las necesidades de agricultores y ganadores como él, ni que trabaje más por su bienestar. Creo que hablando de su hipotética elección de ministros tomaría la decisión correcta, y yo solo pienso en el trabajo a corto plazo que queda por hacer, que es mucho.

