Una de las reuniones organizadas en la sede de OCO. IDEAL
Movimiento vecinal

La Federación OCO incorpora tres nuevas asociaciones vecinales

La confederación anima a la ciudadanía y a los demás colectivos a «aunar fuerzas para seguir luchando por los barrios de la capital»

Manuela Millán

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:02

Sumando fuerzas entre vecinos. Después de diferentes reuniones con las asociaciones vecinales de la ciudad de Jaén que han caminado de manera independiente hasta ahora y no están federadas a ningún colectivo, desde la Federación de Asociaciones de vecinos Objetivos Comunes OCO confirman la inclusión de tres de ellas. En concreto, se trata de la Asociación de vecinos Las Herrerías, Asociación de Vecinos Europa y Asociación de Vecinos Amigos de San Félix.

Por otro lado, trasladan que «han llegado a un gran acuerdo» con el objetivo de «reforzar y estrechar la relación» con la Asociación de Vecinos Pago Juan Ramos y la Asociación de Vecinos Passo, así como con la Unidad de Gestión de Los Puentes.

Por tanto, la federación OCO, pasará de tener, por el momento, 18 asociaciones vecinales a 21. «Todavía seguimos hablando con diferentes colectivos vecinales para su incorporación a nuestra federación», trasladan desde OCO.

Del mismo modo, desde la federación añaden que «tienen muy claro que toda asociación que quiera incorporarse tendrá las puertas abiertas ya que el objetivo es restablecer el movimiento vecinal para poder luchar por nuestros barrios y ciudad». «Además, queremos animar a la ciudadanía que se acerquen y se unan a las asociaciones vecinales, como también a los jóvenes, ya que una asociación dentro de nuestros barrios es más importante de lo que los vecinos piensan y cambian los barrios», sentencian.

