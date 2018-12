Faustino Castillo, pintor de esperanzas Opinión | La zaranda El arte ayuda, en cualquiera de sus expresiones y actúa como bálsamo MANUEL MOLINA JAÉN Domingo, 30 diciembre 2018, 00:21

Me permitirán un pequeño homenaje en esta columna que ve perderse para siempre un año más, donde el sobresalto, la descalificación y la discordia nos acompañaron para entristecernos y situar ente el espejo nuestra fragilidad, después de creer la ilusa falacia de que todo estaba construido con solidez. Ante esa decepción nos queda un poso de infelicidad que debemos sobrellevar. El arte ayuda, en cualquiera de sus expresiones y actúa como bálsamo. Una canción, una obra de teatro o una película insuflan optimismo, aunque reflejen desgracias; un cuadro o un poema nos permiten alejarnos del simio que aún corre por nuestros genes y reconforta. El arte es necesario y ahora más que nunca para que la belleza y la esperanza puedan más que este nebuloso porvenir inmediato.

Visito el taller de un pintor pealeño y salgo reconfortado. Faustino Castillo realizó el camino de ida y el de vuelta. Supo lo que era emigrar hacia Cataluña siendo joven cuando aquí se quedaron tan solo terrones y un horizonte donde se visibilizaba la miseria. En el cinturón barcelonés de mano de obra andaluza pasó años a la vez que se formaba como pintor e incomodaba en la defensa de los derechos de sus compañeros. Uno de sus mayores méritos, visto ahora lo visto, fue la reivindicación de la cultura andaluza, no aquella desprestigiada que ahora Canal Sur envuelve en celofán como dice la amiga Nieves Conscostrina «tol día, tol día», sino la que se gestó altiva y centenaria. Fundó con otros paisanos una casa de Andalucía en Cataluña y por allí pasaron grandes nombres, lograron una actividad y dinamismo inusitados, incluso consiguieron un local por parte de las más altas instituciones catalanas. Se hicieron respetar en su diversidad, dejando claro que no solo eran mano de obra barata y votos. Oh tempora, oh mores.

Mientras tanto se ganaba la vida pintando escenarios para anuncios y películas, antes de la aparición del croma, locales con aire moderno y murales en parques infantiles de media España. Se hizo un nombre y muchas de las grandes exposiciones itinerantes de la obra social de La Caixa eran creaciones suyas, un poblado íbero o una selva amazónica se reconstruían con hiperrealismo, lo mismo que un aquarium en Valencia o Portugal. A veces pasamos delante de su obras y desconocemos su autoría, como es el caso del Museo de la Humanidad de Burgos, cuyos murales creó este inquieto artista. En los años que los constructores se creían semidioses incluso recibió el encargo de un mural de cuarenta y cinco metros de ancho y nueve de alto en Córdoba, para simular en la fachada el paisaje que aquellos muros habían ocultado.

Sin embargo, la mayor virtud, aparte de su exquisita técnica, es que ama su tierra y le duele, intenta cambiar lo malo y resaltar lo bueno. Es crítico y en estos lares está poco extendida esa actitud, incluso incomoda un poco. No estamos acostumbrados a escuchar propuestas y razonamientos fundamentados. Mientras tanto sigue en su fabuloso taller pintando olivos todos los días, hermosos olivos con figuras antropomorfas en sus troncos para que nos maravillemos de lo que ese árbol milenario y generoso no se cansa de ofrecernos o retratos a los que se le podría pedir lo que el genio Migue Ángel pidiera a una de sus esculturas: 'habla'. Necesitamos más Faustinos para doblegar la abulia y reivindicar el arte.