Fampa 'Los Olivos' pide más ayudas para el inicio del curso en Jaén Con un gasto entre 300 y 400 euros por hijo, subrayan que es especialmente duro para las familias con menos recursos

E. López de la Peña Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Cuenta atrás para escuchar la campana que llama a los alumnos a las clases para comenzar sus jornadas lectivas. Las familias jienenses llevan días de preparativos para un momento clave y que aglutina nervios y emoción a partes iguales. Pero, sobre todo, implica gasto económico. Y es que cada año es mayor el desembolso para que los estudiantes, desde los 'peques' a los más grandes, arranquen el curso. De hecho, este año ascendería a unos 440 euros por hijo.

En concreto, el coste por estudiante sube en todo el país un 1,59%, según el comparador financiero Banqmi, y que comprueban las propias familias, que han visto cómo nada más regresar de las vacaciones los números restantes en la cuenta bancaria han dado un susto tremendo.

El incremento que afecta principalmente a libros de texto y uniformes y que propiciará que en Andalucía el coste de la vuelta al cole para el curso 2025-2026 roce los 440 euros. «La subida de este año refleja varios factores: el incremento de precios de los libros, la renovación de materiales y la adopción de nuevos formatos educativos como los libros digitales o licencias mixtas», explica Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, que señala que todo esto afectará «de manera más notable» a familias con hijos en Infantil y Primaria.

Según Gallardo, el incremento del precio por alumno se debe principalmente a que «cada vez se necesitan más materiales en asignaturas no troncales». Y para evitar que septiembre suponga un golpe a la economía familiar, el experto recomienda «anticiparse y repartir el gasto a lo largo del año».

Belén Navarro, presidenta de Fampa 'Los Olivos', que engloba a las asociaciones de madres y padres de Jaén, aboga también por anticiparse, pero también piden la implicación de las Administraciones para las familias más vulnerables. «Para muchas familias de Jaén, septiembre supone un gasto importante, sobre todo para alumnos de Bachillerato y FP, con material escolar como las mochilas de precios altos, además del pago de actividades extraescolares, subvencionadas o no», destaca Navarro, y añade que «todo esto convierte el mes en uno de los más duros para la economía doméstica de los jienense».

A pesar de la gratuidad de libros de texto, «que ayuda y mucho», es necesario renovar cuadernos, recursos digitales y demás equipo del día a día en las aulas, «con un gasto que llega a 300 o 400 euros por hijo», subraya la presidenta del colectivo.

En consecuencia, reclaman «más becas y ayudas que garanticen la igualdad de oportunidades», con el objetivo de que «la educación siga siendo accesible para todos los niños por igual». «El inicio de curso debería ser emocionante, lleno de ilusión, en vez de convertirse en un momento duro y cargado de preocupación para las familias que menos recursos tienen», concluye.

Fechas clave

El nuevo curso escolar comenzará el 10 de septiembre. Al menos será así para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. En el caso de ESO, Bachillerato y Formación Profesional la vuelta a las aulas será más tarde, el 15 de septiembre. Los alumnos que comenzarán más tarde serán los de Enseñanzas de Idiomas (Escuelas Oficiales de Idiomas) y Enseñanzas Artísticas Superiores, que no volverán a las clases hasta el 22 de septiembre.

En cuanto a las vacaciones, las principales del calendario escolar andaluz serán las de Navidad y Semana Santa. Los alumnos de Andalucía no tendrán clases por el periodo navideño, que tendrá lugar del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Y sucederá lo mismo en Semana Santa, que en 2026 se prolongará del 30 de marzo al 6 de abril.

Además, no serán lectivos los días 13 de octubre de 2025, 8 de diciembre, 27 de febrero de 2026 (Día de la Comunidad Educativa), además del 3 de marzo de 2026 y 4 de mayo de 2026. El 16 y 17 de febrero serán los días de Carnaval y el fin de curso tendrá lugar el 19 de junio.