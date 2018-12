Una familia abandonada a su suerte Juan Francisco Castillo muestra una habitación con los enseres alejados de las paredes. / IDEAL Dos semana después, nadie se ha puesto en contacto para estudiar la causa, que los inquilinos insisten en que son aguas fecales de la calle Vive en una casa de la calle Antonio Díaz donde el agua pestilente sale de las paredes JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 24 diciembre 2018, 01:20

A Juan Francisco se le rompe la voz cuando relata que recién operado tras la implantación de una prótesis de rodilla tuvo que achicar agua de su casa, en el número 11 de la calle Antonio Díaz. Una vivienda que tiene unos 60 años, que él mismo reformó entera y no tuvo filtraciones, ni cuando vivían sus padres ni después, hasta que hace unos diez años comenzó el calvario de la humedad y los malos olores, como es fácil de apreciar. De ahí que sostenga que se trata de alguna canalización de aguas fecales procedente del exterior y que insista en que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del agua, Aqualia, estudien las causas más en profundidad.

Pero dos semanas después de denunciar su situación, asegura que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Cuenta que hace unos años, yendo al Ayuntamiento a exponer su caso, se encontró el entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, y que días después subieron varios concejales y un ingeniero municipal a conocer su caso y determinaron que la causa era un venero o manantial, habitual en esta zona de las faldas del Cerro de Santa Catalina.

Juan Francisco no lo cree así, porque antes no había filtraciones y porque estas son malolientes. Aqualia, a la que afirma haber avisado unas diez veces, acudió un día con un equipo mixto con cámara para inspeccionar las conducciones de agua y saneamiento, «pero lo hicieron por la calle que no era», dice. Y él hizo la prueba con un reactivo y salió que el agua tenía cloro.

Ahora el agua sale por varios puntos de la casa y el patio, atraviesa la edificación y sale a la calle. No se fía de salir porque en cualquier momento puede tener que achicar.

«La calle - explica - no tiene tragonas, las madres comunes se rompen y cada vez que llueve me paso horas recogiendo el agua que entra por el patio y sale por la calle. Tengo ambientadores por todos lados por el mal olor, hemos tenido que cerrar habitaciones porque se nos caen las paredes y cambiar la instalación eléctrica porque con la humedad se va la luz».

Juan Francisco insiste en que Aqualia conoce la situación desde hace cinco años, pero que no le da «ninguna solución» que frene las filtraciones de aguas fecales que asegura tiene su vivienda.