La falta de candidatos deja puestos vacantes en oficios tradicionales:«Nos faltan manos»

Rechazar encargos por falta de manos, esa es la realidad a la que cada vez más empresas de Jaén tienen que hacer frente, pues la ... demanda esta ahí, pero no hay nadie para cumplirla. Los trabajos de toda la vida, como carpinteros, albañiles o soldadores, no encuentran jóvenes que aprendan el oficio, lo que lastra el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Esta es la realidad que refleja el Informe de Trabajo de Jaén 2025, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través del Observatorio de las Ocupaciones. En el documento se señalan algunas profesiones en los que se produce un desajuste entre la alta demanda y la escasez de candidatos en la provincia, lo que provoca que existan puestos vacantes que no llegan a cubrirse.

Según dicho informe, las ocupaciones con más vacantes en Jaén son: mecánicos, analistas de sistemas, enfermeros especializados, conductores de camiones, soldadores y oxicortadores, albañiles, trabajadores de la madera, camareros, técnicos agropecuarios y técnicos de control de calidad.

Juan José Muñoz Ortega es uno de los afectados por esta problemática. Con 57 años y toda una vida dedicada a la madera, se encuentra no solo con que no tiene relevo generacional, pues su hija no está interesada en continuar con el negocio, sino que además no puede aceptar más encargos porque no dispone de los trabajadores para sacar adelante los proyectos.

«En una obra grande como en la que estoy llevo más de un año. Yo trabajo solo como autónomo y si necesito ayuda contrato a alguien de manera puntual, pero no llevo a nadie en plantilla. La realidad es que pocos jóvenes quieren un trabajo tan sacrificado, y para las pymes y pequeñas empresas contratar a una sola persona puede ser una inversión muy arriesgada», relata el carpintero.

Una situación que se agrava porque ya no solo faltan candidatos, sino también trabajadores que tengan los conocimientos y habilidades para desempeñar el trabajo, reflejado en el Informe como 'falta de experiencia' y 'competencias técnicas'. «Poner una puerta o un suelo se aprende en tres meses, pero trabajar la madera es un proceso de años. Yo no puedo permitirme contratar a una persona que no puedo dejar sola en una obra porque no sabe terminarla, si tengo que supervisarla no gano nada», relata Muñoz Ortega.

A esta problemática se enfrenta Iván Cruz, gerente de la empresa de construcción Argescon Sur, pues afirma que no tiene dificultad para encontrar a albañiles, pero que no es capaz de hallar oficiales con los conocimientos necesarios para supervisar una obra. «Para completar plantilla nos harían falta ocho o incluso diez», afirma Cruz.

La pescadilla que se muerde la cola, ya que si no hay jóvenes a los que formar en unos años tampoco habrá gente con experiencia que tome el testigo. Según Cruz, «al final si tienes que apostar por alguien prefieres a una persona de 45 años que sepa lo que hace y que no haya que enseñarle, antes que a alguien en las mismas condiciones que tenga que partir de cero».

Los puestos vacantes lastran el crecimiento de estas empresas, que no son capaces de atender todos los proyectos que les proponen. «Para una simple reforma de un baño podemos tardar seis meses o más en empezar. Así no hay manera de que la empresa mejore sus beneficios y al final te estancas», asevera Iván Cruz.

Inmigración

Para afrontar el problema las empresas recurren a los inmigrantes, mano de obra dispuesta a aceptar estos trabajos. «Suelen venir con cierta idea, y cuando les das unas buenas condiciones son unos grandes empleados que aprenden rápido, y a los dos o tres años ya los tienes formados para desempeñar otros cargos», relata el gerente de Argescon Sur.

Sin embargo, no todos los puestos vacantes se deben a estas dos circunstancias. Las empresas también han de hacérselo mirar, pues el propio informe señala que en estas ocupaciones, junto a otras profesiones técnicas, una de las causas del elevado número de vacantes es las condiciones laborales ofrecidas a los empleados.