Fallo del cribado de cáncer de mama en Jaén: «Son más de 30, los teléfonos no paran» La Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (Ajicam) subraya que «no es lo mismo que cojan la enfermedad en un grado que en otro»

La Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (Ajicam) ha detectado hasta el momento «más de 30» mujeres afectadas en la provincia por la «negligencia» en el cribado de cáncer de mama, aunque no es un dato cerrado, puesto que «los teléfonos no paran» con llamadas de personas que pueden estar en la misma situación.

En declaraciones este miércoles a los periodistas, la presidenta del colectivo, Gema Liébana, ha explicado que, una vez que el caso de Sevilla apareció la semana pasada en los medios, pacientes de Jaén contactaron con Ajicam, que, a su vez, se dirigió a la asociación Amama para tener información.

«Creíamos que solo era en Sevilla y no. En Jaén también hay muchos casos que nos están llamando. Desde el jueves pasado, estamos desbordados tanto de llamadas telefónicas como de correos y también visitas presenciales que nos cuentan el caso. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta porque somos personas y tenemos derecho a vivir, porque no es lo mismo que cojan la enfermedad en un grado que en otro», ha comentado.

Hasta ahora, «son más de 30» los casos que conocen en la provincia de Jaén, si bien no es una cifra definitiva, ya que no dan «abasto a coger teléfono», según Liébana, quien ha hecho hincapié en que las personas afectadas puede pasarse o ponerse en contacto con Ajicam.

«No sabría cómo decirlo, porque es que no tiene palabras, de expresar lo que se siente cuando una persona la llaman, el miedo, la rabia y el coraje, que no es porque diga sí, me ha tocado. No, esto no sabemos quién tiene la culpa ahora mismo, pero es una negligencia muy grave porque tratamos con vidas, somos personas, no somos animales», ha afirmado.

Sospechosa

La presidenta, igualmente, ha recordado que el cribado de cáncer de mama funciona y «es súper importante porque ahí es donde se puede detectar antes». El problema está, según ha lamentado, en que «las han llamado, pero no las han vuelto a llamar porque, cuando estaba la prueba sospechosa y tenían que repetirla, no ha habido quien las llame».

Al hilo, ha aludido a casos de compañeras que «cuando han acudido a su médico primario, pues sí que le han dicho que la prueba estaba pedida, pero nadie la ha llamado». También ha habido casos en que «la prueba estaba pedida y se la anulaban y venga anularla y al final se iba en el tiempo hasta siete meses y un año».

De ahí que haya considerado lo ocurrido como «insoportable porque va a generar muchísimo pánico». «Es una enfermedad muy grave y no es una enfermedad que diga me curo en un mes. A mí me lo diagnosticaron con 37 años y llevo tres años luchando y todavía sigo con tratamiento, entonces no es una enfermedad corta. Y todo el tiempo que puedas tener, por así decirlo, de antelación, es meses de vida más», ha recalcado.

Liébana se ha pronunciado de este modo antes de mantener una reunión con responsables del PSOE de Jaén, encabezados por su secretario general, Juan Latorre. A su juicio, los fallos en el cribado de cáncer de mama son «el mayor caso de negligencia en la sanidad pública de Andalucía».