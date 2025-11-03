Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido tras precipitarse la mañana de este lunes del tejado de una nave situada en la localidad jienense ... de Úbeda, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha atendido a las 10:00 horas una llamada de socorro que alertaba de un trabajador caído del tejado de una nave situada entre las calles Artesanía y Cristalería, en el Polígono Industrial Los Cerros. De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Los operativos en el lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima y han informado de la activación del protocolo judicial.

Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.