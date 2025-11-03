Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda

Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo

E. L.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

Un trabajador de unos 40 años ha fallecido tras precipitarse la mañana de este lunes del tejado de una nave situada en la localidad jienense ... de Úbeda, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

