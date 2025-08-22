Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional. IDEAL

Fallece una mujer en Jaén capital tras precipitarse al vacío

La pareja de la víctima y uno de sus hijos recibieron atención y apoyo en el lugar

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:49

Trágica suceso en la ciudad de Jaén. Una mujer de 70 años se ha precipitado al vacío y ha perdido la vida, según confirman a este medio fuentes del Servicio de Emergencias 112. Los hechos acontecieron sobre las 7:30, cuando varios testigos llamaron al citado teléfono de emergencias para dar aviso de que había un cuerpo en un jardín de la Avenida de Andalucía, a la altura de Fuentezuelas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, Nacional y sanitarios, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima, activándose el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Además, en el lugar se encontraba la pareja de la víctima y al menos uno de sus hijos, que recibieron atención sanitaria «ante la ansiedad del momento», según relatan desde el 112

