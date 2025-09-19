Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén
Los alertantes detallaban que el conductor de la moto había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos
E. L.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:39
Un motorista ha fallecido en una colisión múltiple registrada a primera hora de este viernes 19 de septiembre en la A-44 a su paso por Jaén capital, según informa el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Varios avisos recibidos sobre las 7:45 horas alertaban de una colisión en el kilómetro 35 de la A-44 sentido Mengíbar en el que estaban implicados una motocicleta, una furgoneta y un turismo. Los alertantes detallaban que el conductor de la motocicleta había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos.
Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras. Los bomberos han confirmado que el motorista, del que no han trascendido datos, ha resultado fallecido.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.