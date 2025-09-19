Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén Los alertantes detallaban que el conductor de la moto había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos

E. L. Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:39

Un motorista ha fallecido en una colisión múltiple registrada a primera hora de este viernes 19 de septiembre en la A-44 a su paso por Jaén capital, según informa el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos sobre las 7:45 horas alertaban de una colisión en el kilómetro 35 de la A-44 sentido Mengíbar en el que estaban implicados una motocicleta, una furgoneta y un turismo. Los alertantes detallaban que el conductor de la motocicleta había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras. Los bomberos han confirmado que el motorista, del que no han trascendido datos, ha resultado fallecido.