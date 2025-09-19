Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén

Los alertantes detallaban que el conductor de la moto había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos

E. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:39

Un motorista ha fallecido en una colisión múltiple registrada a primera hora de este viernes 19 de septiembre en la A-44 a su paso por Jaén capital, según informa el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos sobre las 7:45 horas alertaban de una colisión en el kilómetro 35 de la A-44 sentido Mengíbar en el que estaban implicados una motocicleta, una furgoneta y un turismo. Los alertantes detallaban que el conductor de la motocicleta había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras. Los bomberos han confirmado que el motorista, del que no han trascendido datos, ha resultado fallecido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puesta en valor de las murallas árabes de Andújar estará lista a finales de este año
  2. 2 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  3. 3 El colectivo del Alzheimer invoca a un trato igualitario para la enfermedad
  4. 4 Abren los locales juvenil de ensayo en Andújar
  5. 5 Rescatan a un hombre de un pozo de 12 metros de profundidad en Arjonilla
  6. 6 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  7. 7 La Virgen de la Capilla no será portada en trono durante la magna
  8. 8 Pilar Gil será la primera mujer al frente de UGT en Jaén
  9. 9

    La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses
  10. 10 La UJA afronta el inicio de curso con «optimismo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén

Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén