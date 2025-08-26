Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la Guardia Civil. 112

Fallece un hombre al volcar una furgoneta en Torredelcampo

Otra persona ha resultado herida en el accidente de tráfico, que ha tenido lugar en el camino de Megatín

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 26 de agosto 2025, 17:55

Un hombre ha fallecido y otra persona ha resultado herida este mediodía al volcar una furgoneta en un camino de Torredelcampo, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 recibió sobre las 13:00 horas una llamada del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 en el que se avisaba de un hombre herido en el camino del Megatín, indicaban que estaba atrapada bajo una furgoneta y se solicitaba la presencia de las fuerzas de orden público y de los bomberos para poder excarcelar al atrapado. La sala coordinadora de emergencia informó al momento a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los bomberos.

Fuentes de los bomberos han confirmado al 1-1-2 que el varón atrapado bajo el vehículo ha resultado fallecido y hay otra persona herida.

