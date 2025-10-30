Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de un buzo durante una inmersión. IDEAL

Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar

Un compañero ha logrado sacarlo del agua y solicitar ayuda, pero los servicios de emergencias han certificado su defunción

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Trágico suceso en baños de la Encina. Un hombre, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha muerto este jueves mientras trabajaba ... haciendo buceo en la presa del embalse del Rumblar en Baños de la Encina, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  3. 3 Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
  4. 4 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  5. 5 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  6. 6 Diseñan un exoesqueleto para facilitar la poda de los olivos
  7. 7 Los presupuestos para 2026 incluyen diez millones para las «soluciones hidráulicas» de la Ciudad Sanitaria
  8. 8 Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»
  9. 9 Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén
  10. 10 La hora de Marc Casadó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar

Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar