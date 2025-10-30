Fallece un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar
Un compañero ha logrado sacarlo del agua y solicitar ayuda, pero los servicios de emergencias han certificado su defunción
Jesús Jiménez
Jaén
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:16
Trágico suceso en baños de la Encina. Un hombre, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha muerto este jueves mientras trabajaba ... haciendo buceo en la presa del embalse del Rumblar en Baños de la Encina, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El accidente se ha producido a las 17:15 horas, cuando un compañero ha logrado sacar del agua a la víctima y ha solicitado ayuda al centro de coordinación. Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su defunción, según fuentes del instituto armado.
El 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión