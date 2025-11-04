Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de la planta fotovoltaica en Bélmez de la Moraleda. Junta

Factura de luz más barata para los regantes con la nueva planta fotovoltaica en Jaén

Bélmez de la Moraleda inaugura la nueva estructura con el objetivo de disminuir la dependencia energética

E. L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

La Comunidad de Regantes Las Ramblas, La Manseguilla y la Dehesa, en Bélmez de la Moraleda, estrena una planta fotovoltaica con el objetivo de abaratar ... la factura de la luz y, así, ser «más competitivos, más eficientes, más sostenibles y, en última instancia, más rentables en la producción del oro líquido, lo que facilitará conquistar más mercados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

