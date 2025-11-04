Factura de luz más barata para los regantes con la nueva planta fotovoltaica en Jaén

La Comunidad de Regantes Las Ramblas, La Manseguilla y la Dehesa, en Bélmez de la Moraleda, estrena una planta fotovoltaica con el objetivo de abaratar ... la factura de la luz y, así, ser «más competitivos, más eficientes, más sostenibles y, en última instancia, más rentables en la producción del oro líquido, lo que facilitará conquistar más mercados».

Así lo destacaba el delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, que ha acudido al acto de inauguración de la planta, que ha contado con una inversión total de 400.000 euros que la Junta financia en un 60% y que tiene por objetivo disminuir la dependencia energética.

Estrella ha subrayado la alianza de la administración andaluza por la innovación en el campo jienense que pasa por diferentes líneas de ayudas a la modernización del sector agrario y de impulso a las comunidades de regantes.

Junto al alcalde del municipio, Pedro Jesús Montávez, el presidente de los regantes, Juan José Cano, y la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, el delegado se ha referido a las diferentes líneas de ayudas impulsadas por el Gobierno andaluz en la provincia de Jaén.

En este punto ha afirmado que 1.500 agricultores se han beneficiado de ayudas por valor de 75 millones de euros en los últimos seis años para la modernización de explotaciones; además, 49 millones de euros en ayudas para la modernización de cooperativas y almazaras, lo que ha beneficiado a 134 de estas industrias en el territorio jienense.