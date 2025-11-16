Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la inauguración de esta edición. IDEAL
En Ifeja

El Factory del Automóvil de Jaén cierra con 265 coches vendidos y 4.200 visitas

Desde la organización esperan que «en las próximas semanas culminen aún más ventas que se han iniciado en este salón y que por diversos motivos no se han terminado de cerrar»

C. C.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El Factory del Automóvil de Jaén ha cerrado esta tarde sus puertas con «resultados positivos». Numerosas ventas por parte de todos los expositores y una ... gran afluencia de público han hecho que la feria consiga «dejar satisfechos a todos los implicados en la feria», según traslada la organización en un comunicado. En el apartado de ventas las cifras llegan a 265 coches vendidos durante los tres días y medio de feria. En este sentido, las ventas se incrementan ligeramente con respecto a la edición del año pasado.

