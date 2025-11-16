El Factory del Automóvil de Jaén cierra con 265 coches vendidos y 4.200 visitas

El Factory del Automóvil de Jaén ha cerrado esta tarde sus puertas con «resultados positivos». Numerosas ventas por parte de todos los expositores y una ... gran afluencia de público han hecho que la feria consiga «dejar satisfechos a todos los implicados en la feria», según traslada la organización en un comunicado. En el apartado de ventas las cifras llegan a 265 coches vendidos durante los tres días y medio de feria. En este sentido, las ventas se incrementan ligeramente con respecto a la edición del año pasado.

Cabe también recordar que estos 265 coches son ventas iniciadas y cerradas en la feria. La experiencia de otras ediciones apunta que «en las próximas semanas se cerrarán aún más ventas que se han iniciado en este salón y que por diversos motivos no se han terminado de cerrar».

Si atendemos a los datos de visitantes, las cifras son también «muy positivas». De esta forma en torno a 4.200 personas han estado presentes en la feria, superando así, esta cifra, en un 5% a la del año pasado.

Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y de Ferias Jaén, muestra «su satisfacción por los buenos resultados obtenidos por este salón en todos los apartados». «Un año más, este Salón Factory del Automóvil de Jaén demuestra una progresión más que destacable. Ya antes de comenzar la feria, el número de concesionarios y marcas batía el record de toda su trayectoria con 30 marcas, estando presentes presentes el 90% de los concesionarios de Jaén y demostrando así que cada vez son más las empresas de automoción que confían en la organización de este evento», sentencia.