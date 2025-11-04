Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La delegada Ángela Hidalgo ha dado detalles del programa. Ideal

Facilitan 200 pernoctaciones a temporeros en la capital jienense

Lo hace la Junta en colaboración con Jaén Acoge a través del Programa de Atención Temprana a personas de origen migrante

C. C.

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía «ha facilitado 200 pernoctaciones en Jaén capital en colaboración con Jaén ... Acoge» a través del Programa de Atención Temprana a personas de origen migrante, activado el 15 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tumbas rupestres revelan la existencia de una comunidad mozárabe en la sierra
  2. 2 El día 9 de noviembre habrá otra manifestación contra la planta de biogás
  3. 3 Unión firme y sin fisuras para defender el hospital
  4. 4 Exigen la recuperación de los caminos históricos al Santuario
  5. 5 Nuevo intento
  6. 6 España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras acelerar el empleo, aunque el paro sube
  7. 7 Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda
  8. 8 La Junta destina 125.000 euros al arreglo de un camino rural de titularidad municipal en Lopera
  9. 9

    Telefónica sufre el mayor desplome en Bolsa en cinco años tras recortar a la mitad el dividendo
  10. 10 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Facilitan 200 pernoctaciones a temporeros en la capital jienense

Facilitan 200 pernoctaciones a temporeros en la capital jienense