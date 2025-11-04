Facilitan 200 pernoctaciones a temporeros en la capital jienense

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía «ha facilitado 200 pernoctaciones en Jaén capital en colaboración con Jaén ... Acoge» a través del Programa de Atención Temprana a personas de origen migrante, activado el 15 de octubre.

Una medida «extraordinaria» aprobada el pasado mes por el Foro Provincial para la Atención a Personas de Origen Migrante y que viene marcada por la llegada de temporeros a la ciudad de forma previa al inicio de la recogida de la aceituna, «debido a la finalización temprana de vendimia en Castilla-La Mancha», según ha informado este martes en una nota la delegada territorial del ramo, Ángela Hidalgo.

«Este programa, de carácter pionero, viene a dar respuesta a esta problemática de la capital jienense, un caso puntual al que damos solución a pesar de que no es de competencia autonómica, sino municipal», ha afirmado.

En concreto, de la mano de Jaén Acoge, estas personas pueden pernoctar en dos hoteles de Jaén desde el pasado mes de octubre. En todo caso, Hidalgo ha señalado que, «a pesar de poner en marcha este programa, no es suficiente» y solos no se puede «llegar a todas las personas que lo necesitan, sino que también es necesaria la aportación y el trabajo de otras administraciones».

Al hilo, ha aludido al Ayuntamiento de Jaén y ha apuntado que, «en su proyecto de apertura de albergue, fijaba el 1 de noviembre como fecha para comenzar a atender a las personas de origen migrante que llegasen» hasta la ciudad.

«No es cierto que el Foro Provincial imponga una fecha. Se propone una horquilla de días de apertura a los ayuntamientos, pero son las entidades locales quienes, finalmente y en función de sus necesidades, establecen la apertura», ha manifestado.

Al respecto, la delegada de Inclusión Social ha afirmado que el albergue municipal jienense «podría haber abierto sus puertas al cien por cien desde el pasado día 1 de noviembre, contando, además, con la financiación necesaria para ello».

En este punto, ha indicado que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado algo más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Jaén para tres proyectos (mantenimiento del albergue; Plan Migrados y refuerzo de servicios sociales) y, «de ese total, 58.000 son precisamente para la apertura del albergue» de temporeros.

«Una vez más, mostramos nuestro compromiso social y sensibilidad hacia las personas que llegan hasta la provincia para trabajar en la campaña de aceituna, pero todas las administraciones debemos aportar soluciones», ha recalcado.

Por otra parte, Hidalgo ha explicado que la financiación que la Junta establece en este 2025 para la atención de personas de origen migrante con motivo de la campaña de aceituna «se cifra en 452.000 euros».

De esta cantidad, 422.000 se dirigen a la financiación de los albergues municipales de la provincia, a través de sus ayuntamientos, y los 30.000 restantes se emplean en la puesta en marcha tanto del Programa de Atención Temprana como para el de mediadores interculturales.

Sobre este último, ha detallado que, desde este mismo martes, cinco mediadores interculturales atienden en cinco puntos de la provincia a personas de origen migrante para ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento.

Está especialmente dirigido a aquellos que no dominan el español, por lo que los cinco profesionales conocen cuatro idiomas: inglés, francés, árabe y español. Además, tienen conocimientos sobre legislación laboral. De la mano de Jaén Acoge, entidad colaboradora en este programa, desempeñarán su labor hasta el próximo 31 de diciembre.