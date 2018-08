Facebook: la nueva plaza del pueblo Las conversaciones abarcan el mundo entero. Desde la polémica reforma del ayuntamiento hasta el perro perdido de menganito, que está desesperado por encontrarlo; pasando por el corte de agua que ha fastidiado la tarde o el fallecimiento de una vecina muy querida por todos LAURA VELASCO JAÉN Domingo, 26 agosto 2018, 18:21

Visualicen la plaza de su pueblo en verano. Esa en la que se salen las señoras 'al fresquito' con sus sillas, los niños juegan despreocupados y los jóvenes comen pipas en los bancos. Las conversaciones abarcan el mundo entero. Desde la polémica reforma del ayuntamiento hasta el perro perdido de menganito, que está desesperado por encontrarlo; pasando por el corte de agua que ha fastidiado la tarde o el fallecimiento de una vecina muy querida por todos.

Todo esto y mucho más es extrapolable a la web. Y más concretamente, a Facebook, donde los jienenses han encontrado una verdadera plaza del pueblo. El culpable: los llamados grupos, es decir, páginas en las que sus miembros debaten libremente sobre todo aquello que se les ocurra. Los hay de pueblos, fiestas, cofradías, compraventa de objetos, grupos de música de la provincia y hasta quedadas de solteros.

Más de 5.200 personas forman parte del grupo 'Animales perdidos en Jaén'. Una comunidad de lo más activa, que avisa tanto de mascotas encontradas como de otras que se han perdido. Lo mejor: sus éxitos cosechados. No es raro ver una publicación cada varios días que avisa de que un animal ha sido localizado gracias a la colaboración ciudadana. «¡Ya está en casa! Gracias a todos de corazón por la difusión», señalaba Inés Serrano en el grupo hace unos días tras hallar a su perro.

Con más de 150 publicaciones diarias y aproximadamente 15.200 miembros, 'Vendo en Jaén' es otro grupo con un fin claro: la compraventa entre particulares. Entre sus normas, no vender animales, no promocionar artículos con un precio superior a 1.000 euros o no incluir publicidad de ningún tipo.

Con unos pocos menos de integrantes, pero muy activos, se encuentra el grupo 'Jaén foto a foto', en el que los jienenses presumen de la provincia colgando instantáneas. Como curiosidad, son habituales las publicaciones de su administrador, Agustín Garzón Martínez, en las que muestra cómo le han seleccionado fotografías suyas de Jaén en el espacio de 'El Tiempo', de Canal Sur, una forma más de promocionar la provincia.

Hay muchos más grupos además de los mencionados. 'Alquiler de piso en Jaén', 'Bolsa de trabajo en Jaén', 'Donaciones y ayudas en Jaén capital' o 'Jaén Erasmus Students', entre otros. De Jaén, pero también de la provincia. No son pocos los grupos a nivel local, de cada pueblo, cada pedanía, cada fiesta concreta. 'Por un Martos mejor' tiene aproximadamente 8.000 miembros . 'Alcalaínos en Facebook' cuenta con 5.600 miembros. 'Porcuna, simpatía abierta' acoge a más de 2.000 almas.

Y aunque no son grupos, otra 'plaza del pueblo' son las páginas de Facebook de los ayuntamientos de la provincia. En ellos, cuelgan noticias que van desde las donaciones de sangre organizadas para ese mes hasta la programación de las fiestas del pueblo, sin olvidar los cortes de luz o agua y hasta encuestas para decidir a qué artista contratar para la feria. Son páginas, pero en los comentarios los vecinos debaten como si de un grupo se tratarse.

Uno de los grupos más famosos es el llamado 'Jaén solo hay una'. Antonio Almagro, natural de Villanueva de la Reina y residente en Bailén, es uno de los administradores del grupo, que cuenta nada más y nada menos que con 151.600 integrantes. Por ilustrar su dimensión, correspondería a todos los habitantes de Jaén capital y Andújar juntos.

El grupo comenzó con los administradores, Antonio y su compañera Encarni Moreno, y sus respectivos amigos. El días 16 de agosto cumplió cuatro años, y las cifras no dejan de crecer. «Invité a mis 260 amigos y de ahí empezó a crecer. El grupo estaba abierto, la gente ponía fotos de sus pueblos y sus respectivos familiares y amigos se interesaban y se iban sumando», explica el administrador.

El grupo tiene una norma principal: solo se pueden publicar cosas de la provincia de Jaén. Junto con Encarni Moreno, su función es moderar los debates que se generan si es necesario. «Con temas como la tauromaquia o la política la gente se insulta entre ella y la cosa se desmadra. En muchos casos las publicaciones se eliminan», señala Almagro, que admite que le gustaría poder dejar conversaciones sobre política, pero algunas personas «no saben debatir en condiciones». Los límites son complicados: ha llegado a recibir hasta amenazas con algún tema polémico.

En el grupo se habla «de todo». Al día puede haber más de 80 publicaciones, por lo que hay que echarle tiempo si se quiere estar al día. «Si te quieres enterar de algo, ahí lo sabrás. Compartimos muchas noticias, opinamos sobre la actualidad y publicamos fotografías de la provincia», insiste Antonio Almagro.

Las complicidad en el grupo supera los límites virtuales. Ya han organizado once quedadas, y la próxima será en La Carolina, el 15 de septiembre. Pretenden recorrer «los 97 pueblos de la provincia», conociendo su patrimonio y cultura y, como no, creando vínculos entre ellos. «A la última quedada fueron unas 130 personas, el que va a una ya quiere ir a todas. Dejan de ser amigos para convertirse en una familia, tenemos casos de personas con cáncer a las que han ayudado a mejorar el ánimo; o de personas del grupo que residen fuera, y que cuando vienen se quedan en casa de alguno de los miembros del mismo. Se crean lazos muy grandes y eso te llena», admite Antonio Almagro.

Por el patrimonio de Jaén

Otro grupo en el que también solo tiene cabida Jaén se encuentra Daniel Sánchez, uno de los administradores del grupo Acción Conjunta por el Patrimonio de Jaén, que cuenta con más de 8.600 miembros. Trabaja en Alemania, y desde la lejanía sentía aún más interés por Jaén. Entró en 2015 en el grupo, que tiene más de cuatro años, y está enfocado a la cultura. Se volvió muy participativo, hasta que en enero de 2018 el antiguo administrador, Francisco Jiménez Rabasco, le propuso para que le relevase en el cargo, que comparte con otros cuantos administradores.

Admite que es un grupo «muy abierto», pero siempre relacionado con la cultura, en el que se publican fotografías del patrimonio de Jaén, historias culturales, tradiciones, patrimonio arqueológico, quejas sobre el mal estado de algún enclave, etc. «Se admite todo dentro de la educación y el respeto. Muchas publicaciones atacan a un partido político en concreto, y el grupo no es afín a ninguno, aunque intenten colocarnos en alguno», señala.

El objetivo: que el grupo mantenga el nivel de calidad y sea interesante para la gente, ya que «todos pueden participar y poner su granito de arena». «Con el tema de la reforma de la plaza Deán Mazas el grupo ha servido como punto de información, de reunión, para ver a qué hora quedábamos para manifestarnos, etc.», indica.