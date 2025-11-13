A exposición la ciudad de Jaén del siglo XV en papel

Porque «conocer es amar», la exposición 'Jaén entre la Edad Media y la Modernidad: documentos del Archivo Histórico Municipal' quiere que «se ame más a ... Jaén». De esta manera se expresaba el deán de la Catedral, Francisco Juan Rojas, que ha participado en la inauguración de una muestra que estará visitable en los Baños del Naranjo hasta el 11 de enero.

La historia en papel consiste en documentos que datan desde 1457 hasta el 1500, con una carta de confirmación de un privilegio, por el que Enrique IV exime a los habitantes de la ciudad de Jaén de una serie de impuestos, hasta el traslado a las actas capitulares de una orden de los Reyes Católicos encaminada a poner en orden la recaudación de las multas impuestas por jugar ilegalmente a los dados y naipes.

Estos documentos históricos, puestos por vez primera a disposición de la sociedad, permitirán comprender el paso de la edad media a la modernidad, de la mano de personajes históricos de renombre como fueron el rey Enrique IV, el condestable don Miguel Lucas o los propios Reyes Católicos.

Entre los presentes en la cita estaba el alcalde, Julio Millán, quien ha señalado que la muestra es «una ventana abierta al pasado de Jaén que nos ayuda a entender la idiosincrasia que nos define como ciudad y que nos sumerge en un apasionante testimonio en una ocasión única». Millán, quien ha agradecido el trabajo del personal del Archivo Histórico y el compromiso de la Fundación Caja Rural, ha destacado que «avanzamos hacia el tramo final de este 1200 aniversario de Jaén como capital con la convicción de que hemos hecho más cercana, universal y más accesible nuestro viaje como ciudad».

La concejala de Cultura, María Espejo, ha explicado que en la exposición se pueden encontrar «documentos que destacan por su trascendencia histórica« y que «son testimonio directo de la relación que existió entre la Corona y el Concejo de Jaén».

Por su parte, Luis Jesús García-Lomas, de la Fudnación Caja Rural que promueve la exposición, ha puesto en valor el trabajo realizado por las distintas instituciones en la conservación de los elementos documentales porque «gracias a esa preocupación, podemos conocer la historia de hace cinco siglos y mantener el legado patrimonial de Jaén». Asimismo, ha animado a la sociedad jienense a acercarse y disfrutar de esta interesante parte de la historia de Jaén.

Por último, el deán de la Catedral, Francisco Juan Martínez Rojas, ha expresado su satisfacción por tener la oportunidad de colaborar con esta exposición que ayuda «a amar más a la ciudad a través de los documentos» destacando que «ahí están palpitando los personajes, la microhistoria, las costumbres, los imaginarios religiosos, políticos de la época». Martínez Rojas considera que acercar al gran público a los siglos pasados, «aunque sea a veces con la ilegibilidad de los documentos es un servicio que se ofrece a la ciudadanía muy importante».

Ordenamientos y más

Entre los textos expuesto, se pueden contemplar documentos de gran valor histórico en los que los monarcas ordenan investigaciones sobre el número de regidores de la ciudad, los salarios de los oficiales, la obligación de poner alcaldes y cuadrilleros de la Santa Hermandad para administrar la justicia, los conflictos entre las jurisdicciones civil y eclesiástica, la creación de un arca de tres llaves donde guardar las escrituras.

También hay documentos de Leyes del Fuero y Ordenamientos y demás documentos con carácter probatorio, la devolución de nazaríes cautivos apresados o documentos sobre la guerra de Granada, además de documentación de interés sobre la vida del condestable y su familia como pueden ser el nombramiento de Don Miguel Lucas como administrador general y gobernador de las ciudades, villas y lugares del obispado de Jaén en 1466 o una carta de los Reyes Católicos dirigida a la condesa Doña Teresa de Torres y su hijo Don Luis sobre las normas a seguir para el uso del cargo de alguacil mayor de la ciudad.

Una muestra que se complementa con diversas piezas artísticas de la época, de carácter eclesiástico, cedidas para esta especial ocasión por el cabildo de la Catedral de Jaén, como la virgen del estandarte del obispo Estúñiga, una custodia de plata datada aproximadamente en 1530, una arqueta relicario del siglo XV o el altorrelieve de la Santa Cena atribuido a Jerónimo Quijano.