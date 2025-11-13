Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración de la exposición. Fotos: E. L.

A exposición la ciudad de Jaén del siglo XV en papel

Los Baños del Naranjo acogen la muestra 'Jaén entre la Edad Media y la Modernidad: documentos del Archivo Histórico Municipal'

E. López de la Peña

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

Porque «conocer es amar», la exposición 'Jaén entre la Edad Media y la Modernidad: documentos del Archivo Histórico Municipal' quiere que «se ame más a ... Jaén». De esta manera se expresaba el deán de la Catedral, Francisco Juan Rojas, que ha participado en la inauguración de una muestra que estará visitable en los Baños del Naranjo hasta el 11 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca
  6. 6 El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED
  7. 7 Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto
  8. 8 Un nuevo centro de datos en Jaén facilita el intercambio de información
  9. 9 El Museo de Jaén exhibe obras religiosas en un nuevo espacio expositivo
  10. 10 El Museo de Jaén exhibe obras religiosas en un nuevo espacio expositivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A exposición la ciudad de Jaén del siglo XV en papel

A exposición la ciudad de Jaén del siglo XV en papel