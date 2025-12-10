Más exportaciones, menos paro y crece el PIB: resumen de Diputación en el Debate provincial

Crece el PIB, hay más exportaciones y menos paro en Jaén. Ese es el resumen que ha realizado el presidente de la Diputación, Paco Reyes, ... en el pleno extraordinario de Debate sobre el estado de la provincia que se ha celebrado este miércoles. En pocas palabras, para él «la provincia es un territorio de oportunidades, aunque faltaba lo más importante, que era creérnoslo», aseveró.

En un repaso de los principales datos económicos, Reyes ha apuntado que el PIB ha crecido de forma sostenida desde el año 2014, «con datos históricos» en sectores como la industria, con un aumento según las primeras estimaciones de un 12,83%, el más alto de Andalucía. En cuanto al paro, ha recalcado que ha bajado en la provincia casi un 8%, con 2.291 parados menos que hace un año, con 244.696 afiliados a la Seguridad Social y 34.700 desempleados, «grandes resultados gracias al empuje del sector industrial y de servicios».

Otro de los parámetros valorados ha sido el de las exportaciones, que han aumentado más del 8%, alcanzando los 1.409 millones de euros, un incremento superior al registrado en Andalucía o en España. De hecho, según el presidente de la Diputación, «el número de empresas exportadoras ha pasado de 690 a 1.367».

Dentro de estas exportaciones el sector agroalimentario y el aceite de oliva, seña de identidad de la provincia, tienen un peso muy importante. En el sector oleícola, la campaña pasada superó las 550.000 toneladas, el 21,61% de la producción mundial. Reyes ha reivindicado que tanto la superficie de olivar como el consumo siguen creciendo y ha asegurado que la Diputación «seguirá liderando el sector a través de acciones promocionales, con dos hitos muy importantes: la Fiesta del Primer Aceite de la provincia y los Jaén Selección».

Además, Reyes ha anunciado que «estarán muy vigilantes» tanto en los precios del aceite de oliva, que han disminuido en el último año, y en la nueva Política Agraria Común (PAC), que incluía una reducción de fondos de en torno al 20%. «Necesitamos que sea justa, que defienda nuestro olivar tradicional, el menos productivo y a los pequeños y medianos agricultores».

Industria

Si bien el sector oleícola es clave, igual o más importancia tienen la industria y los servicios, de tal manera que el primero ya ha superado a la aportación del agroalimentario. De hecho, en su mensaje el presidente de la Diputación ha recalcado que «somos punteros en muchos sectores de la industria, en innovación, desarrollo e inteligencia artificial».

En este ámbito, ha valorado la línea de empleo intensivo de la Diputación, donde se han invertido más de 33 millones desde 2015 para sufragar los costes laborales y sociales de casi 2.400 empleos. Ha ahondado un poco más, poniendo en valor iniciativas como Jaén por Industria, con 240 empresas adheridas;el crecimiento de empresas adheridas a Degusta Jaén, que «cuenta con más de 3.500 productos de alta calidad y la consolidación de 2.500 empleos fijos y directos»; o el de servicios, subrayando la calidad gastronómica y las cinco estrellas Michelin.

En su repaso al estado de la provincia, Paco Reyes ha abordado la necesidad de que el Gobierno de España acelere proyectos en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, así como de que el Gobierno andaluz dote de una financiación suficiente a la Universidad de Jaén y ejecute nuevas actuaciones en carreteras, sanidad, empleo o infraestructuras hidráulicas, entre otros ámbitos.

Respecto a las peticiones a la Junta, Reyes ha aseverado que «se la hice al presidente de la Junta en la reunión del 25 de julio» y a las «que aún estamos esperando responda por escrito, tal y como él mismo se comprometió. Han pasado ya cuatro meses», ha recordado.

Reyes ha remarcado que desde la Diputación «se seguirá arrimando el hombro, incluso en aquello en lo que no tenemos competencias en absoluto», algo que se refleja en «los presupuestos para 2026 que acabamos de aprobar».

En las cuentas de la Administración provincial para el próximo año «se priorizará, como siempre, los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, y las políticas sociales, que siguen siendo garantía de la igualdad real, pero también apostamos por medidas para afrontar el cambio climático y acciones muy ambiciosas en materia de infraestructuras y de empleo, apoyando e impulsando el proceso transformador que se está produciendo en nuestro tejido productivo provincial», ha concluido.