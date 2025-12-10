Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del Debate de la Provincia en Diputación. IDEAL

Más exportaciones, menos paro y crece el PIB: resumen de Diputación en el Debate provincial

El presidente, Paco Reyes, pone en valor la producción oleícola, el 21% de todo el mundo, aunque subraya el crecimiento de la industria

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:27

Comenta

Crece el PIB, hay más exportaciones y menos paro en Jaén. Ese es el resumen que ha realizado el presidente de la Diputación, Paco Reyes, ... en el pleno extraordinario de Debate sobre el estado de la provincia que se ha celebrado este miércoles. En pocas palabras, para él «la provincia es un territorio de oportunidades, aunque faltaba lo más importante, que era creérnoslo», aseveró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar
  2. 2 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  3. 3 Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada
  4. 4 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  5. 5

    María Corina Machado logra viajar a Oslo pero no llegará a tiempo para recoger el Nobel de la Paz
  6. 6 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  7. 7 A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa
  8. 8

    El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
  9. 9 El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad
  10. 10

    Aumenta la carga de trabajo para los médicos forenses en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más exportaciones, menos paro y crece el PIB: resumen de Diputación en el Debate provincial

Más exportaciones, menos paro y crece el PIB: resumen de Diputación en el Debate provincial