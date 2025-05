Expoliva, el lugar perfecto para resolver dudas sobre el sector agrícola

Es cierto que Expoliva es un lugar de encuentro para los profesionales del sector agrícola, un espacio para compartir conocimientos y palpar la realidad del ... sector de primera mano. Sin embargo, no es menos cierto que también es el sitio idóneo para personas que acaben de entrar en el 'mundillo' o simplemente quieran satisfacer su curiosidad.

En el primer caso se encuentra Anabel Pérez, cuya profesión está alejada del campo, pero que es propietaria de un olivar familiar. Hace poco decidió que era necesario «replantear el estado de la explotación», por lo que decidió venir desde Barcelona hasta Jaén para acudir a Expoliva.

«La primera impresión es muy buena, se nota la profesionalidad y la trayectoria de la feria. Tengo unas pequeñas ideas y dudas que resolver, y me está ayudando mucho conocer a distribuidores y otros miembros de la cadena para saber por donde comenzar ese cambio que quiero hacer en mi olivar», relata.

Situación similar a la de Gonzalo, que acaba de comenzar a trabajar en el campo y quiere hacer contactos. «Voy buscando distribuidores y proveedores con los que entablar conversación, lo suelo hacer por internet pero es más frío, aquí puedes ver la situación real, comparar y que te guien para saber lo que necesitas».

Este tipo de público, aunque no cierre acuerdos, es vital en Expoliva, porque sí adquieren productos y abarrotan los puestos de Degusta Jaén. «Soy administrativo en el sector, pero mi única intención es venir para estar informado, vengo en todas las ediciones porque disfruto y aprendo, no se me ocurre mejor plan».