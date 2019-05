Expoliva: la feria de las familias Largas colas para hacerse con un mojito, una foto o una mochilita. / L. V. Finaliza con una jornada de puertas abiertas tras los días para profesionales LAURA VELASCO Domingo, 19 mayo 2019, 00:30

Expoliva ayer comenzó en el centro. Concretamente, en la zona de Cubero, donde los vecinos esperaron el autobús que los bajaría a la Institución Ferial (Ifeja). Ayer era el día de puertas abiertas, y se notó. Aunque no fue masiva la visita de jienenses, lo cierto es que bastantes escogieron Expoliva como el plan perfecto de una mañana de domingo. Hay que admitir que ayer el servicio de transporte no funcionó mal. Cada 15 minutos llegaron autobuses, y las esperas no fueron tan largas como en otras ocasiones. Abajo, en la rotonda de Ifeja, también se cumplió la regla de los 15 minutos. Viajeros contentos.

Una vez allí, familias y más familias. El sábado fue el día de las parejas, los hijos con globos paseando por los pasillos, los que aprovecharon las actividades infantiles que preparó la Universidad de Jaén (UJA)... Un ambiente acogedor y tranquilo.

Ana Valenzuela, por ejemplo, acudió con su familia desde Montefrío (Granada) «para ver cosas nuevas para el olivar». «Compraremos si hay algo que nos interesa, es la primera vez que venimos y nos está gustando. Esto es inmenso, hay que echar el día y más del día», señaló. Sus hijos pequeños estaban «encantados» con sus globos y caramelos, y más tarde disfrutaron de uno de los talleres de la UJA. «La feria está bien para los niños», añadió.

Curiosear

Con mucho desparpajo acudió a la feria Trinidad Castillo, directa desde Alcalá la Real, a la que le pareció «estupenda» Expoliva. «Aquí estoy viendo cosas, que aunque ya soy vieja no estoy para morirme, así que a ver si puedo comprar algo. Tengo unas pocas tierras, he visto unas varas nuevas que me han llamado la atención», declaró. Juan José Ruiz es de Jaén, y sus suegros, de Málaga. Precisamente su suegro es «el que tiene olivar de siempre y viene a curiosear». «Es un pedazo de feria», apostilló.

También de la provincia jienense, concretamente de Andújar, vino la familia Bravo. Raúl Bravo explicó que suelen recopilar información a través de redes sociales, pero este año se han decidido a asistir «para tener información de primera mano».

«Venimos a ver los stands y la maquinaria, a pedir información del olivar y ver si podemos echar a andar algún proyecto, que para eso son estas ferias. Somos agricultores minoristas, a ver si poco a poco crecemos. La feria está muy bien, parece que está muy bien organizada», manifestó.

Gabriel de Dios calificó la feria de «estupenda». También es agricultor, y quería conocer las innovaciones. No todos los asistentes trabajaban en el campo. Manuel Ramírez, otro de los visitantes, no tiene tierras, pero acudió igualmente. «Está muy entretenida y animada, y los niños están encantados con las degustaciones y los regalitos», apuntó.

Si cualquiera de estos días era habitual ver a visitantes cargados de bolsas, ayer más. La cultura de lo gratis está más que asentada en Jaén, y los 'cazaregalos' saben que Expoliva era la ocasión perfecta para hacerse con todos, como decían los Pokémon. A algunos stands que querían deshacerse de los últimos restos de promociones, les vino hasta bien ese afán del visitante por conseguir todas las bolsas posibles. Uno de los puestos estrella, el de los mojitos con aceite de oliva. Todos los días hubo expectación, pero ayer ya superó cualquier previsión. La gente se agolpó en busca de su bebida. Detrás, otra cola para hacerse una foto, requisito del stand para obtener una mochilita gratis. El resultado: una treintena de personas esperando turno.