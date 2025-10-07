Expertos abordan en Jaén la trascendencia histórica militar de la provincia Comienza el congreso 'Jaén, tierra de batallas' en el que también habrá talleres de interpretación del patrimonio

El congreso 'Jaén, tierra de batallas' analiza, desde este martes y hasta el jueves, la trascendencia militar que a lo largo de la historia ha tenido la provincia. Este foro lo organiza la UNED en la provincia en el marco de la conmemoración del 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación.

El antiguo Hospital San Juan de Dios acoge el congreso, en cuya apertura participaron su director y también de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; la segunda teniente de alcalde de la capital, África Colomo, y el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre.

Colomo destacó que este encuentro «combina rigurosidad académica con una mirada abierta y plural» e «invita a recorrer siglos de historia a través de los acontecimientos que marcaron el destino de esta tierra». «Será un punto de encuentro para historiadores, expertos y divulgadores de reconocido prestigio que pondrá de relieve la trascendencia histórica militar de la provincia de Jaén», añadió.

Colomo, que asistió a la inauguración junto al cuarto teniente de alcalde, Luis García y la concejala de Educación, Eva Funes, se refirió a la investigación científica de los eventos bélicos que han marcado el devenir de la provincia y de España. Al respecto, afirmó que «conocer la historia no es un ejercicio de nostalgia, sino de responsabilidad».

Finalmente, agradeció a la UNED su implicación en la conmemoración del 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén y su compromiso con la ciudad: «Vuelve a demostrar que es una referencia en la vida educativa y cultural de Jaén».

Oportunidad

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación resaltó que Jaén ha sabido ver en su patrimonio y en su historia una «oportunidad para el futuro». Como ejemplo, aludió a productos turísticos como el de la Ruta de los Castillos y las Batallas, a su juicio «una de las iniciativas turísticas y culturales más potentes de las realizadas en el último cuarto de siglo» y que en la actualidad incluye 26 recursos.

En este sentido, recordó que la provincia es el territorio que acumula más castillos, atalayas y fortalezas en el sur de Europa, además de ser escenario de «batallas decisivas» en la historia de España y de Europa, punto en el que citó las de Baécula, Navas de Tolosa o Bailén.

Vicente Ruiz, director de la UNED en Jaén, recalcó que desde esta institución se ha querido conmemorar el 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén junto al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial con la celebración de este congreso, que contará con los «mejores especialistas de todo el país» y que aportarán datos sobre batallas y otros hitos históricos que cambiaron la historia de España e incluso la de Europa. Al congreso se han inscrito 69 personas de varios puntos de España.

Programación En el congreso se abordarán episodios bélicos como Baécula, las Navas de Tolosa o Bailén, así como en otros momentos decisivos de su historia, como los asedios medievales, la Guerra de Sucesión, la ocupación napoleónica o el bombardeo del 1 de abril de 1937. Asimismo, se analizará el papel de las Fuerzas Armadas en el presente y futuro de la provincia, con especial atención al proyecto Cetedex. El programa incluye además talleres de interpretación del patrimonio en espacios como la fortaleza de Santa Catalina o los refugios antiaéreos, actividades abiertas a la ciudadanía que buscan acercar la historia a todos los públicos.