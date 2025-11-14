Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Erik Domínguez junto a los alcaldes que le acompañará en el viaje. IDEAL

Expedición del PP a Bruselas para defender una PAC «que proteja al agricultor»

El presidente provincial, Erik Domínguez, viajará con alcaldes de diez municipios para mostrar su rechazo «al recorte inasumible del 20%»

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

Máximo despliegue del Partido Popular en Jaén para mostrar su rechazo al recorte de la Política Agraria Común (PAC) incluido dentro de la propuesta del ... marco plurianual financiero de la Comisión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una obra que desvela la historia desconocida de la provincia de Jaén
  2. 2 El protocolo de temporeros refuerza la coordinación entre administraciones y entidades sociales
  3. 3 Choque de dos camiones de madrugada en la A-4 en Marmolejo
  4. 4 Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca
  5. 5 La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo
  6. 6 El POTA «sí recoge la conexión con Granada» para «acabar con el aislamiento ferroviario de Jaén»
  7. 7 100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo
  8. 8 Investigan el origen del incendio que acabó con una niña fallecida en Las Gabias, cuya familia es de Jaén
  9. 9 Nuevo mural de homenaje a Francisco Baños en la capital
  10. 10 Así es el genial corto animado de Granada 2031

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Expedición del PP a Bruselas para defender una PAC «que proteja al agricultor»

Expedición del PP a Bruselas para defender una PAC «que proteja al agricultor»