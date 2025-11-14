Expedición del PP a Bruselas para defender una PAC «que proteja al agricultor»

Máximo despliegue del Partido Popular en Jaén para mostrar su rechazo al recorte de la Política Agraria Común (PAC) incluido dentro de la propuesta del ... marco plurianual financiero de la Comisión Europea.

Erik Domínguez, presidente de los 'populares de Jaén', viajará la próxima semana a Bruselas junto a los alcaldes de Baeza, Bailén, Linares, Arquillos, Villacarrillo, Mancha Real, Quesada, Alcalá la Real, Andújar y el teniente alcalde de Jódar, Juan Ruiz, con el objetivo de «defender, en el seno del Parlamento europeo y de forma férrea, una PAC que no sea lesiva para la provincia de Jaén». El campo jienense es una forma de entender la vida. «Jaén es muchas cosas, pero, desde luego, es su campo». Las empresas, familias y municipios que le dan vida son absolutamente fundamentales».

«No vamos a permitir que nos quiten ni un solo euro al campo jienense», ha expresado Domínguez. El PP jienense ha trabajado previamente a este viaje para presentar mociones en todos los Ayuntamientos para instar al Gobierno de España a oponerse y, en su caso, bloquear en el Consejo de la Unión Europea la propuesta, por cuanto supone un «recorte inasumible del 22%»

Según señala Domínguez, Jaén con sus 67 millones de olivos es «una de las provincias más dañadas por esta PAC y no íbamos a estar de brazos cruzados». Y ha apostillado que «de nada sirve que la Junta ya haya hecho su trabajo si el Gobierno de España no defiende nuestro campo».

Según ha aseverado el presidente provincial, ahora es el turno de luchar por los intereses y ganaderos jienenses, y «seremos su altavoz en el Parlamento Europeo para rechazar firmemente la creación de un fondo único que diluya la PAC y la PPC entre otras políticas comunitarias».

Igualmente, los populares demandan al Gobierno de España que proteja las inversiones vinculadas al segundo pilar de la PAC y al mantenimiento del fondo FEMPA para asegurar que se mantengan separadas de la política de cohesión y con recursos propios destinados a los territorios rurales, a las inversiones agropecuarias y pesqueras tan necesarias para la modernización, rentabilidad y competitividad del sector primario.

Programa

Los populares jienenses estarán en Bruselas los días 18 y 19 de noviembre con una agenda apretada desde su inicio. Entre otras actividades, se reunirán con Mr. Ricard Ramon, jefe de unidad en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

Y lo más destacado del programa son las tertulias en las que participarán los populares jienenses. Erik Domínguez, junto a Carmen Crespo, intervendrá en la mesa 'La PAC y el futuro del campo andaluz' en la que harán una defensa de la PAC como pilar estratégico para el desarrollo rural andaluz. En la mesa 'La vida rural y la financiación europea' participarán Miguel Ángel Manrique, María del Mar Dávila y Francisco Miralles donde explicarán la importancia de garantizar financiación estable y políticas activas para la vida rural.

En la tarde del 19 arrancará el XI Congreso de jóvenes agricultores europeos que está organizado por las delegaciones del PPE de España, Portugal, Italia y Países Bajos, y que se ha consolidado como el gran punto de encuentro de los jóvenes agricultores europeos, con el objetivo de definir las líneas estratégicas del futuro del campo europeo.