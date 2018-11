Expectación por el programa de Chicote sobre la cocina del hospital de Jaén Chicote en la protesta en junio de la Marea del Cucharón. / IDEAL La plataforma por la sanidad de Jaén afirma que «se verán cosas difíciles de explicar» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:45

'Pesadilla en la cocina' del hospital de Jaén. Esta noche a las 22:30 horas en la Sexta se emite el programa ¿Te lo vas a comer?, reportaje en el que tendrá un peso importante la visita realizada a Jaén para analizar la comida que se sirve a los pacientes tanto en el Complejo Hospitalario, así como en otro hospital de A Coruña. Incluirá declaraciones de representantes de la Marea del Cucharón, así como de los propios trabajadores de las cocinas. «Muchas veces tenemos que desechar el pescado, estos productos no deberían llegarnos», son quejas de los cocineros del Complejo Hospitalario de Jaén recogidas por el programa.

«Se verán cosas difíciles de explicar«, aseguran desde la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén. »Los compañeros que trabajan en las cocinas de los hospitales de Jaén no pasan ni una y devuelven todo producto que no está en condiciones. Pero deben saber también que tienen una lucha diaria por esta razón, o por falta de gramaje, por la baja calidad de frutas y verduras. Un dato, se ha eliminado del menú salmón y rodajas de merluza mientras se pone Tilapia y sardinas. Además, con el cierre de la cocina del Neveral, se inició un lamentable sistema de recalentado de alimentos a 120° que hace que estos lleguen pasados de textura. La dirección y cargos intermedios no hacen nada, aún sabiendo que la desnutrición hospitalaria y la pérdida de calidad van en aumento. Bueno, si hacen algo, ganar más dinero en productividad«, denuncian desde la plataforma, que anuncia que mañana jueves a las 10:00 horas en el hospital Médico Quirurgico la plataforma »volverá a denunciar una vez más el incumplimiento del pliego y pedirá soluciones y responsabilidades«.

«Veremos cómo se come en los hospitales públicos de este país. ¿Bien? ¿Mal? ¿Ayuda la alimentación de los pacientes a su recuperación? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los gerentes de los hospitales? ¿Y la administración?», pregunta el célebre cocinero. «Mañana todo el mundo hablará de esto«, avisa Chicote.