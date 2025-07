La exnovia del acusado y su padre no vieron ningún cuchillo: «Duró 10 segundo»

Ni puñetazos, ni patadas, ni ninguna pelea. Los testigos directos del apuñalamiento que hubo en Andújar en junio de 2022 aseguran que todo «fue muy ... rápido», que apenas habría durado unos 10 segundos, y que la víctima y acusado «se engancharon y se separaron», uno huyó y, el otro, al poco se desplomó, con una herida mortal.

En la segunda jornada del juicio con jurado que tiene lugar en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Jaén, el hombre que se sienta en el banquillo, de 31 años, se ha mostrado inquieto y movía la cabeza de forma negativa según escuchaba el otro relato de lo sucedido aquel fatídico día, lo cual se ha merecido una reprimenda por parte de la magistrada de la Sección Tercera.

Los que han tomado la palabra este martes han sido la expareja del acusado y su padre. Los dos estaban en el parque junto a la plaza de toros de Andújar cuando, según han declarado, apareció el acusado, al parecer, con un posible estado de nerviosismo o alteración. El padre lo ha calificado de «ligerillo».

Hacía un mes que el acusado y la expareja, que era menor cuando estaban saliendo, habían roto. Una situación que terminó con denuncias por violencia de género y una orden de alejamiento. Por eso, cuando el acusado vio a padre e hija en el parque, fue el padre quien se acercó a él, según ha contado, para evitar una confrontación.

A pesar de que el hombre, según sus palabras, comenzó a insultar a la joven y su madre, llamándolas «hijas de puta», «loca» o «niñata de mierda», el padre intentó calmarlo, diciéndole que se marchara, que no se acercara a su hija. Le ofreció la mano y hasta se dieron un abrazo, como indicando que quedaban las cosas «en paz», para que se marchara. Y lo hizo. Sin embargo, a unos diez metros, apareció la víctima en su bicicleta, que tiró al suelo, y «se engancharon».

Al parecer, la joven, al ver al que había sido su novio y con el que tenía «problemas», había avisado por teléfono a la pareja de su madre. «No quería volver a casa sola», ha declarado. De hecho, ha explicado que, tras haberse tranquilizado con su padre, el acusado todavía «estaba por ahí, rondando», y por eso se encontró con la que después sería la víctima. «Los vecinos me dijeron en el barrio que me andaba buscando», ha dicho, en referencia al acusado, y que estaba convencida de que iba a por ella. «Sinceramente, creo que estaba esperando que yo me fuera del lugar».

Todo habría ocurrido en unos segundos. Víctima y acusado se «enzarzaron». Padre e hija no vieron ni patadas ni puñetazos, tampoco que nadie sacara ningún cuchillo, como el que presuntamente habría usado el acusado para acabar con la vida del fallecido y que se ha mostrado al jurado en la sala (partido por el impacto).

«Se quedó en mis manos», ha declarado el padre de la exnovia. Él llevaba 13 años divorciado y la relación con la pareja de su mujer era «buena», por lo que le impactó lo ocurrido. «Se puso blanco en segundos y luego se desplomó», decía, pues en principio no vieron las heridas, tan solo cómo tras engancharse acusado y víctima, el otro «huía».

Amenazas

La joven ha explicado que ignoraba que la víctima hubiera amenazado previamente al acusado, tal como él relató en la jornada de este lunes. No obstante, ha admitido que había «rencor» por parte de su madre y, entonces, su pareja, hacia este hombre, porque «este señor me encerró en su vehículo y me dio una paliza», de ahí venía la mala relación.

Sobre la víctima ha afirmado que era «un cachito de pan», que «siempre ayudaba» y se buscaba la vida «como podía» como chatarrero, lo cual explicaba que en sus pertenencias hubiera guantes y una navaja «para trabajar». «Él era lo más bueno, como un ángel», ha afirmado, emocionada.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama inicialmente 14 años de cárcel como presunto autor de un delito de homicidio, acusación particular lo asciende a 25 años, mientras que la defensa alega defensa personal. También se reclama que el acusado indemnice a cada progenitor del fallecido en la cantidad de 180.000 euros.