a sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza ultima los preparativos de cara a los cursos de verano, que este ... año se celebran del 19 de agosto al 5 de septiembre. Tres semanas intensas de formación con temáticas que van desde la inteligencia artificial hasta el patrimonio, pasando por la poesía, el olivar, el jazz y la tauromaquia, entre otras. Un amplio catálogo que se complementa con una programación cultural «rompedora» con alguna que otra sorpresa.

– ¿Cómo se presenta esta nueva edición de los cursos de verano de Baeza?

– Este año tenemos 15 en total, cinco cursos y 10 encuentros. La denominación varía en función de los días de duración: los cursos son los de cuatro días, y los encuentros, de tres o dos. Estamos muy contentos tanto con la oferta de los cursos como con la respuesta del alumnado. Tres de ellos ya están completos ('Fundamentos de Inteligencia Artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas', 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias' y 'Talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas'), mientras que en el resto queda alguna que otra plaza libre.

– El de español para inmigrantes lo retoman este año, ¿no?

– Sí, nos hacía ilusión y hemos vuelto a programarlo en colaboración con el Instituto Cervantes después de varios años sin llevarse a cabo. Ha sido un éxito.

– ¿Cuáles son los clásicos?

– El de poesía, que este año va a ser temático y se va a centrar en la traducción, a diferencia de los anteriores que se dedicaban a un poeta en concreto porque había efemérides. Tampoco faltan los de inteligencia artificial, fotografía ni los relacionados con el olivar. Manuel Parras, antiguo rector de la Universidad de Jaén (UJA), dirige '¿Tiene futuro el olivar tradicional?'.

Por otro lado, seguimos haciendo cursos con la Cátedra Vandelvira de la UJA sobre el renacimiento de Úbeda y Baeza, temática más que obligada en nuestra sede. También está el de toreo con el maestro Esplá, 'Maestría en el ruedo: el toreo como escuela de vida, valores y estrategias'.

– ¿Y qué hay de las novedades?

– Aquí podemos mencionar los cursos 'El cine por dentro: la verdad de la mentira' e 'Improvisación y creatividad: la conexión del jazz y la herencia cubana'. Los profesores son músicos de muy alto nivel (Iván 'Melon' Lewis, Ariel Brínguez y Rodney Barreto), de hecho tienen premios Grammy latinos, y la formación será tipo 'master class'. Además, se incluirá una sesión sobre gestión de proyectos musicales en la que se dará herramientas prácticas para desarrollar una carrera en la industria musical. Terminará con el concierto de Alma en Cuba, a cargo de los profesores, que están girando ahora mismo por España y Europa con muchísimos éxitos.

– ¿Qué datos de matriculación manejan en los días previos a la inauguración oficial?

– Andamos ya por cifras del año pasado y aún quedan plazas, pero calculo que rondaremos los 600 alumnos. Hay quienes esperan a última hora para matricularse. Nuestro programa de becas, financiado por Unicaja, ayuda mucho en este sentido: se han concedido casi 100 becas, algo que también nos alegra porque somos una universidad pública y aunque los cursos de verano son muy económicos, si hay posibilidad de acceder a una beca que cubra la matrícula y el alojamiento, el alumno solo tiene que venir a disfrutar.

– Los cursos siempre han empezado el lunes de la penúltima semana de agosto y este año lo hacen en martes, ¿por qué?

– Como la feria de Baeza acaba el domingo, el lunes prácticamente está todo cerrado. Empezando el martes damos margen tanto a quienes tengan que viajar hasta aquí para que no lo hagan en domingo, y a que la ciudad se recupere de la feria y empiecen a abrir los servicios.

– ¿Por qué han elegido a Margarita García Carriazo para la conferencia inaugural?

– Margarita es una ginecóloga de enorme prestigio en Jaén, además de una persona muy comprometida socialmente que enfoca la medicina con una visión humanista: trata a la persona, no trata la enfermedad. En ese sentido, ha profundizado mucho en el arte, la cultura, la poesía, la música y la pintura como elementos dentro del ámbito de la salud. Es asidua a nuestro curso de poesía, que empieza el mismo día de la inauguración, así que estoy seguro de que dará una charla muy interesante en la que combinará todos esos elementos. Habrá sorpresas porque no estará sola, pero eso lo veremos el 19 de agosto. Creo que hemos acertado en la elección; los que la conocemos estamos muy ilusionados de que sea ella quien dé la conferencia inaugural de estos cursos.

– Los cursos de verano se complementan con una amplia programación de 'Cultura Abierta en la UNIA'. ¿Qué novedades trae esta edición?

– La programación cultural es muy potente y este año hemos hecho otro cambio. En la sede Antonio Machado habitualmente desarrollamos en julio las escuelas de teatro y danza, pero este año hemos movido la de danza a la segunda semana de los cursos, que se corresponde con la última de agosto. Esto nos ha obligado a adaptar la programación cultural, pero sin duda la ha enriquecido.

'Cultura Abierta en la UNIA' empieza el 18 de agosto con el espectáculo 'Ad Libitum'. Tenemos actuaciones prácticamente todos los días. La programación de la primera semana incluye teatro, música, circo y una velada literaria sobre poesía española contemporánea en la que participarán los poetas Bibiana Collado Cabrera, Àngels Gregori y Juan Antonio Bernier.

La segunda semana se dedicará por completo a la danza, con espectáculos que se celebrarán del 25 al 29 de agosto, y en la tercera y última seguiremos con el teatro y la música. El último día, como apuntaba antes, tenemos el concierto Alma en Cuba.

Dentro de 'Cultura Abierta Baeza' tenemos siete actuaciones (cuatro una semana y tres en la otra) y en la unidad de danza hay 12 actividades programadas en cinco días: unas las haremos en la sede y otras, en el Patio de Sementales, instalaciones que nos cede el Ayuntamiento.

Nuestra programación cultural es rompedoren el sentido de que buscamos actividades y producciones muy contemporáneas, incluso vanguardistas en algún caso, que hagan de contrapunto a lo que suele programar Baeza, que es una ciudad muy potente también a nivel cultural.

La entrada a las actividades es gratuita, pero hay que reservar por cuestión de aforo. Toda la información está disponible en nuestra página web.