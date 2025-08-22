«El éxito de una fotografía no es que guste, sino lo que explica sobre las personas» El fotoperiodista ha dedicado más de cuatro décadas a contar historias combinando compromiso social y sensibilidad humana

El encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias', dirigido por Katy Gómez, fotógrafa y licenciada en Veterinaria, y Blas Ogáyar, doctor por la UJA y profesor de Titular de Universidad de la Universidad de Jaén (UJA), que se imparte en la Sede Antonio Machado de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en los Cursos de Verano, cuenta entre sus ponentes con el fotógrafo y viajero Tino Soriano.

Este recuerda sus primeros pasos como fotógrafo, no habla de grandes cámaras ni de viajes exóticos. Habla de huelgas estudiantiles, del final del franquismo y de un proyecto educativo que buscaba llevar la enseñanza a los pueblos más recónditos de Cataluña en una furgoneta cargada con diapositivas y cine. En aquel contexto incierto un amigo le propuso enseñar a revelar fotografías y Soriano apareció con la cámara de su padre. Aquel carrete improvisado cambió el rumbo de su vida.

Imágenes congeladas

«Hoy miro esas fotos y las personas que retraté siguen teniendo 19 años. Han quedado congeladas para siempre. Eso es la fotografía: no sólo reproducir un instante, sino dejar constancia de la humanidad en un momento concreto», recuerda con emoción.

Este apasionado de las imágenes suele trazar un paralelismo entre sus años en el magisterio y su oficio de fotoperiodista. «En la enseñanza explicas algo para que otros lo comprendan. En la fotografía sucede lo mismo: cuentas una historia y la compartes con el mundo».

El fotoperiodismo, explica Soriano, es un viaje continuo, «cada historia es distinta, cada tema te obliga a aprender, a comprender y a ser más sensible». Pero si hay un territorio en el que Tino Soriano ha sido pionero es en la documentación de la medicina. «Creo que soy el único fotógrafo del mundo que lleva más de 40 años fotografiando la medicina», afirma. Ese trabajo lo ha enfrentado a la dureza de enfermedades como el cáncer infantil, el Alzhéimer o patologías terminales.

Crear vínculos

«Una cámara protege, pero no siempre. Hay personas que traspasan esa barrera y, para poder retratarlas con objetividad, tienes que interactuar con ellas, crear un vínculo. Muchas veces me contaban cosas que no compartían con sus propios familiares, porque sabían que yo entraría en sus vidas y luego me iría».

Uno de sus reportajes más impactantes consistió en acompañar a pacientes con un cáncer de altísima mortalidad durante sus últimas semanas de vida. «No era por morbo. Quería mostrar cómo se vive en esas circunstancias, cómo a pesar de la enfermedad las personas seguían yendo a la panadería o al mercado. La vida continuaba».

Consciente de la carga emocional de esos trabajos, Soriano aprendió a equilibrar su mirada alternando proyectos duros con reportajes de viajes y lugares paradisíacos. Para Soriano, el valor de una imagen no está en la estética ni en los premios, sino en su capacidad para despertar conciencia. «El éxito de una fotografía no es que guste, sino lo que consigue explicar sobre las personas».

Entre sus imágenes más reconocidas está la de una niña con cáncer que se coloca dos donuts en los ojos como si fueran gafas. «Aparentemente es optimista, pero en realidad habla de una realidad devastadora. Una buena fotografía funciona así: te atrae, rompe tus esquemas y, al profundizar, descubres un mensaje poderoso».