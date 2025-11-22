Eximen a un padre de pagar la pensión de alimentos por el «rechazo absoluto» de su hijo

Un hombre logra la extinción de la pensión de alimentos que abonaba a su hijo que acaba de cumplir la mayoría de edad y que ... mostraba una actitud de «rechazo absoluto» hacia su figura, negándose de «manera expresa» a cumplir el régimen de visitas fijado en sentencia y «evitando cualquier tipo de contacto con su padre».

Así lo han indicado desde el despacho CH Abogados, que lo consideran «una importante victoria en materia de Derecho de Familia». La resolución estima la demanda presentada por el progenitor al valorar que el hijo «había adoptado, desde hacía años, una actitud de rechazo absoluto».

De esta forma, el juzgado considera acreditado que dicha ausencia de relación «es grave, persistente en el tiempo y, lo más relevante, imputable exclusivamente al hijo, sin que existiera causa justificada que la explicara», subrayan.

En consecuencia, el órgano judicial entiende que «no es exigible que el progenitor mantenga una obligación alimenticia hacia quien, voluntariamente, rompe el vínculo familiar, actuando contra los principios de convivencia, respeto y colaboración que deben regir las relaciones entre padres e hijos».

Obligación unilateral

Carlos Chamorro, abogado responsable del procedimiento, ha mostrado su satisfacción tras conocerse la sentencia: «Es un pronunciamiento que hace justicia y que refuerza la doctrina jurisprudencial: la obligación alimenticia hacia los hijos mayores de edad no puede mantenerse si éstos rechazan de manera injustificada todo contacto con el progenitor. No se puede exigir una obligación unilateral cuando no existe la mínima reciprocidad en la relación familiar».

La sentencia constituye un nuevo paso en la línea marcada por distintas resoluciones judiciales que reconocen que la «ruptura injustificada de la relación paterno-filial por parte del hijo mayor de edad puede dar lugar a la extinción de la pensión», siempre que se acredite su responsabilidad en dicha situación.