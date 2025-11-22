Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Eximen a un padre de pagar la pensión de alimentos por el «rechazo absoluto» de su hijo

El joven había cumplido la mayoría de edad y se negaba a cumplir con el régimen de visitas fijado

E. López de la Peña

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Un hombre logra la extinción de la pensión de alimentos que abonaba a su hijo que acaba de cumplir la mayoría de edad y que ... mostraba una actitud de «rechazo absoluto» hacia su figura, negándose de «manera expresa» a cumplir el régimen de visitas fijado en sentencia y «evitando cualquier tipo de contacto con su padre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  2. 2 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  3. 3 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  4. 4 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  5. 5 Duelo de históricos entre el Real Jaén y el Recreativo
  6. 6 El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género
  7. 7

    Â¿El principio del final?
  8. 8 Efecto 'tractor' de Cetedex: 200 puestos en el polvorín de Vadollano en Linares
  9. 9 Protege tu espacio digital con medidas sencillas
  10. 10 El Plantel GmasB se complica la vida al perder en la pista del Basket Almeda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Eximen a un padre de pagar la pensión de alimentos por el «rechazo absoluto» de su hijo

Eximen a un padre de pagar la pensión de alimentos por el «rechazo absoluto» de su hijo