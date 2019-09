Exigen impedir un espectáculo «con enanitos toreros» en la Feria de Jaén por ser «denigrante» Imagen de un tuit denunciado los hechos. / @jesusvigorra El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo de Andalucía LAURA VELASCO Miércoles, 25 septiembre 2019, 11:43

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI Andalucía han denunciado ante el Defensor del Pueblo (estatal) la próxima celebración en Jaén de un espectáculo cómico-taurino, programado para el día 18 de octubre, que denigra la imagen y la dignidad de las personas con displasias óseas. «El espectáculo, según la publicidad difundida en Jaén, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de esa ciudad, cuyo logo corporativo aparece en la misma», indica CERMI.

La representación de los movimientos sociales de la discapacidad español y andaluz solicitan la intervención de la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán para que inste a las autoridades competentes a suspender este tipo de espectáculos «que vejan la condición humana y vulneran la legislación española de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Asimismo, han puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo de Andalucía.

En su queja, el CERMI Estatal y CERMI Andalucía recuerdan que España ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, por lo que forma parte del ordenamiento jurídico español «y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas, a las que vincula». «Dicho tratado obliga a los Estados signatarios y a todos sus poderes públicos y autoridades, incluidos los Ayuntamientos, a adoptar las medidas necesarias para que no se denigre la imagen de las personas con discapacidad», recalcan.

A su juicio, que una administración pública colabore con esta práctica nociva, significa que legitima degradar a este grupo de la discapacidad por el mero hecho de serlo, incumpliendo, además, los mandatos de la citada Convención y, por tanto, quebrantando el orden legal.

Por otro lado, la denuncia señala que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión al Estado español, de marzo de 2019, ya mostró su preocupación por «los continuos estereotipos negativos y la imagen degradante de las personas con discapacidad, por ejemplo la forma en que se representa a las personas con 'enanismo' en las corridas de toros y en los programas de humor en los principales canales de los medios de comunicación».

El Ayuntamiento, «sin vinculación alguna»

Por su parte, el Ayuntamiento de Jaén ha dejado claro «que no tiene vinculación alguna» con la organización y autorización del evento cómico-taurino de la feria de San Lucas y lo circunscribe al ámbito estrictamente empresarial.El concejal de Cultura y Turismo, José Manuel Higueras, señala que el Consistorio apoya instrumentalmente solo algunas de las actividades de la programación. «Más allá de esto, esta programación la costea una empresa en el libre ejercicio de su actividad y este evento se desarrolla en una plaza de toros de titularidad privada», destaca.

Del mismo modo, Higueras señala que la autorización de estas actividades no es competencia del Ayuntamiento de Jaén, sino de Espectáculos Públicos y Taurinos de la Junta de Andalucía, área dependiente de la Delegación del Gobierno. «Nuestra competencia en este asunto es ninguna. No somos quienes tenemos que decidir sobre la legalidad o no de esta celebración pero sí nos ofrecemos a intermediar entre las partes afectadas», sostiene el concejal. «Somos conscientes de que hay una gran sensibilidad social con este tipo de actividades pero hay que ver en qué medida podemos evitar el choque de esta con los intereses y la legalidad de la actividad de una empresa y, por supuesto, con el derecho a trabajo de quienes ejercen esta actividad», concluye.