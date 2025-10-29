Exigen medidas «urgentes» para que los alumnos del Jesús María vuelvan a las clases

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos (Fampa) Los Olivos ha exigido a la Junta de Andalucía «medidas ... urgentes y provisionales» que permitan a los estudiantes del CEIP Jesús María, de Jaén, «reanudar la actividad lectiva en condiciones seguras y dignas» ante su «cierre temporal» por daños en el edificio que deben seguir evaluándose.

«Solicitamos a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la continuidad de la enseñanza, ya sea mediante reubicación temporal del alumnado, habilitación de espacios alternativos, sin pérdida de días lectivos ni perjuicio educativo», ha informado este miércoles en un comunicado la entidad.

Al respecto, ha expresado su «profunda preocupación» por la situación del referido colegio de la capital, que «permanece cerrado desde el lunes tras detectarse un hundimiento en la planta baja del edificio principal, con filtraciones de agua, grietas y riesgo estructural».

El Ayuntamiento de Jaén ha apuntado al nivel freático como posible causa de los daños y ha anunciado la realización de catas técnicas para determinar el alcance del problema. «Mientras tanto, el alumnado lleva dos días sin clases, a la espera de un informe que garantice la seguridad del edificio», ha afirmado.

Tras subrayar que la seguridad del alumnado y del personal del centro «debe ser la prioridad absoluta», Fampa Los Olivos ha considerado «imprescindible que la Junta de Andalucía actúe con la máxima celeridad, una vez reciba el informe municipal, y que se articulen soluciones urgentes y provisionales que permitan reanudar la actividad lectiva en condiciones seguras y dignas».

La federación ha mostrado, además, su apoyo a la Ampa Arco de la Alameda del CEIP Jesús María, a las familias y al equipo docente, que «están viviendo momentos de gran incertidumbre». «Entendemos su preocupación y compartimos su malestar por la falta de respuestas inmediatas y claras sobre los plazos y medidas a adoptar», ha señalado.

En este sentido, ha reclamado a las administraciones «transparencia y coordinación en la comunicación con la comunidad educativa, evitando que circulen rumores o información confusa». «Es necesario que las familias sean informadas puntualmente sobre los resultados de las catas, los informes técnicos y las decisiones adoptadas», ha añadido.

Por último, ha apuntado que la antigüedad de muchos centros educativos de la provincia «exige una revisión estructural urgente» y que casos como el del CEIP Jesús María «evidencian la necesidad de una planificación de mantenimiento y mejora real de las infraestructuras escolares públicas».

Alumnos

Los daños se detectaron el pasado lunes, a las 7:30 horas, cuando accedieron al colegio las monitoras del aula matinal y las limpiadoras. Desde la ampa se explicó que «la planta baja del edificio principal del centro tenía una parte del suelo hundida, estaba todo inundado y no había luz». Además, observaron que había grietas en algunas paredes.

Una vez avisada y personada la directora, procedieron a desalojar a las personas que había en él en ese momento y se impidió el acceso al CEIP, situado junto a la Alameda Adolfo Suárez y que tiene en torno a 150 estudiantes.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en coordinación con el equipo directivo, decidió que este martes el alumnado no acudiera como medida de precaución, a la espera de tener el informe del Ayuntamiento. Un documento ya recibido que aconseja mantener cerrado el colegio y hacer una «una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes, que garantice la seguridad de los usuarios».

A la espera de ese nuevo análisis, se mantiene «la suspensión de las clases en el centro». Mientras tanto, la Delegación «trabaja en posibles alternativas para la continuidad de la actividad lectiva presencial», que «ha continuado de forma telemática» hasta ahora, según la Junta.