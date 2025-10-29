Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Menores a las puertas del centro, el pasado lunes tras su desalojo. IDEAL

Exigen medidas «urgentes» para que los alumnos del Jesús María vuelvan a las clases

Fampa solicita reubicar temporalmente a lo estudiantes o habilitar espacios alternativos para «no perder días lectivos»

C. C.

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:57

Comenta

La Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos (Fampa) Los Olivos ha exigido a la Junta de Andalucía «medidas ... urgentes y provisionales» que permitan a los estudiantes del CEIP Jesús María, de Jaén, «reanudar la actividad lectiva en condiciones seguras y dignas» ante su «cierre temporal» por daños en el edificio que deben seguir evaluándose.

