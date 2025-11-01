Las exhumaciones en la fosa 702 «empezarán en la primavera de 2026»

El homenaje a los represaliados estuvo organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y su presidente, Miguel Ángel Valdivia, aprovechó la ... ocasión para detallar el desarrollo de las exhumaciones en marcha o previstas en tres fosas de la capital, asegurando que los trabajos en la fosa 702 «comenzará en la primavera de 2026».

Lo aseveró tras anunciar que el Ayuntamiento de Jaén recibirá una subvención nominativa por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de unos 200.000 euros. Además, será necesario firmar un convenio de colaboración entre cuatro instituciones: Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno.

Las cuatro instituciones sufragarían el gasto de las exhumaciones, que según Valdivia rondaría entre el millón y 1.250.000 euros. El presiente mostró su convencimiento de que el documento se firmará antes de final de año y la licitación del Ayuntamiento se de a principios de 2026.

Respecto a los trabajos para hallar la fosa 548, Valdivia reconoció que los trabajos no han dado resultado por el momento, pues es la única de la que se desconoce su localización exacta. «No existe un mapa de las fosas del arquitecto de la época. Tenemos el relato de dos enterradores, y comenzamos los trabajos en uno de los lugares, encontramos restos humanos, pero los cuerpos no corresponden a los represaliados», ha detallado.

A este respecto ha asegurado que ahora se trabaja en una segunda zona, a unos diez o doce metros de la primera, lugar marcado por una oquedad y señalado por el segundo enterrador.