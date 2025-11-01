Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto de homenaje a las víctimas. J. Jiménez

Las exhumaciones en la fosa 702 «empezarán en la primavera de 2026»

El presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Jaén asegura que el convenio necesario «se firmará a finales de este año»

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

El homenaje a los represaliados estuvo organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y su presidente, Miguel Ángel Valdivia, aprovechó la ... ocasión para detallar el desarrollo de las exhumaciones en marcha o previstas en tres fosas de la capital, asegurando que los trabajos en la fosa 702 «comenzará en la primavera de 2026».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  2. 2

    Eduardo, un capítulo pendiente de cerrar
  3. 3 «Soy de los que defienden que la malafollá es un arte»
  4. 4 El Club de la Constitución ratifica a su nueva junta de gobierno con Martín-Recuerda al frente
  5. 5 La tradición a las ánimas benditas que se extiende por varios pueblos de Granada
  6. 6 El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo
  7. 7 El XVIII Seminario de Estudios Flamencos se dedica a García Lorca
  8. 8

    El restaurante que acogió y dio de cenar gratis a los afectados por la explosión
  9. 9 «Mi padre no pudo recuperar a su hermano, pero yo sigo»: homenaje a las víctimas del franquismo
  10. 10 17 de noviembre: fecha del juicio por el atropello mortal a una mujer en Marmolejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las exhumaciones en la fosa 702 «empezarán en la primavera de 2026»

Las exhumaciones en la fosa 702 «empezarán en la primavera de 2026»