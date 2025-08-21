Exhibición de la Unidad Canina Especializada y suelta de un ave rapaz en Expohuelma Los animales son capaces de localizar veneno en cebos y cadáveres

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 21 de agosto 2025, 18:23

En el marco de Expohuelma, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido a una exhibición de la Unidad Canina Especializada (UCE) en la detección de cebos y cadáveres, equipo que sirve de apoyo a la labor de vigilancia de los Agentes de Medio Ambiente.

Catalina García ha explicado que «esta unidad contribuye no sólo a su función inicial, la detección del veneno, en las inspecciones urgentes tras la localización de algún supuesto cebo o cadáver envenenado, sino, además, y tal vez como la mejor de sus habilidades, en las inspecciones preventivas a la creación de un importante efecto disuasorio, por la preocupación ante la posibilidad de ser sorprendido».

En 2024, en la provincia, se han realizado un total de 33 inspecciones ejecutadas de manera general en función del registro provincial histórico de casos de envenenamiento y de zonas de mayor riesgo de venenos o en zonas de presencia de especies amenazadas. «La mayor parte han sido negativas en la localización de veneno», ha precisado la consejera.

A continuación, ha participado en la suelta de un ejemplar de busardo ratonero (Buteo buteo), después de un periodo de recuperación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de la provincia. El ave fue recogida por un particular el pasado 19 de mayo tras sufrir un traumatismo craneal provocado por un atropello en la carretera que une las localidades de Porcuna y Arjona.

Durante el acto de la liberación, ha alertado sobre las principales amenazas que enfrenta la fauna silvestre en Andalucía, mencionando la electrocución, como una de las principales causas de mortalidad, también en la provincia. No en vano, en 2024 se registraron 73 actas por esta causa, muchas de ellas con ejemplares ya sin vida.