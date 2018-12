Ética frente a negocio

Encontré hace poco, olvidado en un cajón, un reloj de arena, apenas diez centímetros de madera y cristal, recuerdo de uno de los primeros viajes de mi vida que ha sobrevivido a sucesivas mudanzas. Lo coloqué al lado del ordenador y, de pronto, me pareció fuera de lugar, no por razones estéticas obviamente, sino porque me sorprendí mirando la cadencia de la arena de forma curiosa e impaciente y no saboreando el paso del tiempo, a pesar de ser una porción mínima en el transcurso de la tarde. Por una asociación de ideas, pensé en la disyuntiva ocio y negocio -el primer término relacionado con el tiempo libre y el segundo, con toda una serie de ocupaciones- y empecé a observar el reloj de arena que me exigía cambiar las cavidades cónicas para medir otros minutos, mientras pensaba en todas las cosas a las que podemos dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y en la inmensa satisfacción de construir, en primera persona del plural, algo que ensanche nuestro universo y lo haga más habitable y más humano, lo que significa, ni más ni menos, pensar en términos de ética, como escribía recientemente en un artículo la escritora Chantal Maillard.

Pero el modelo social que ofrece la ideología dominante no es precisamente el que nos permite saborear el tiempo y cooperar con otros seres humanos para tejer alternativas, sino una forma compulsiva de ocuparnos en distintos negocios que nos reporten un beneficio para, a su vez, gastarlo en otros negocios. Ya decía Espronceda hace dos siglos que el mundo se había convertido en un vil mercado y, en los últimos años, el capitalismo en su versión neoliberal ha dado sucesivas vueltas de tuerca para que todos los bienes y servicios puedan ajustarse a la oferta y la demanda. Todo está en el mercado, incluso las cosas que, en el Derecho Romano se consideran res extra commercium, porque no se hallan bajo el dominio de nadie y cualquier persona puede hacer uso de ellas: el aire, el sol, el agua, bienes necesarios para vivir. En el mundo moderno, tenemos otras necesidades, además de las cosas comunes que señalaban los romanos: energía para calentar la casa y preparar la comida, medios de comunicación que mitiguen las distancias, una sanidad que prevenga y cure enfermedades, una educación para ser ciudadanos y ciudadanas libres y responsables, unos servicios sociales que atiendan e incluyan a todas las personas, una pensión suficiente cuando termina la vida laboral, etc. Todos esos bienes y servicios deberían ser satisfechos por una Administración pública y, sin embargo, sabemos que desde las cosas más sencillas como el agua, hasta el futuro de los trabajadores cuando ha cesado su actividad laboral, están dentro del mercado, son cosas que tienen precio y el precio que hay que pagar prima sobre el derecho de las personas a hacer uso de ellas.

Esa forma compulsiva de vivir significa, sencillamente, un modelo competitivo e individualista, muy alejado del ser social inherente a nuestra condición humana; significa que nuestro tiempo vale lo que diga el mercado y que incluso las relaciones personales se convierten en un trasiego de favores para conseguir beneficios. Por eso, no es extraño encontrar crispación en situaciones que no la merecen e incluso notar en muchas caras un rictus de amargura, lo que siente la persona convencida de dar más de lo que recibe, es decir, de haber hecho un mal negocio, pues el negocio debe ser siempre exitoso para no resultar frustrante.

Dice el poeta granadino Javier Egea, y lo recuerda Felipe Alcaraz, que no es posible el amor en el capitalismo. Ni el amor, ni la amistad, ni los quehaceres comunes y compartidos, ni la donación generosa del tiempo, pues todo está mercantilizado y todo forma parte del negocio que administran los dueños del capital. Por eso, en estos tiempos difíciles, hay que buscar espacios de libertad fuera del mercado; pensar el trabajo, la amistad y el amor desde una dimensión ética, para construir un modelo alternativo y cuestionar la vida como un negocio... Quizás el primer paso sea dedicar algunos minutos a ver pasar el tiempo en un reloj de arena y decidir utilizar esos minutos en algo que no se pueda ni comprar ni vender.