Un estudio de la UJA reclama un centro de interpretación en Marroquíes Bajos E. P. Han realizado más de 300 encuestas a turistas extranjeros, y el 80% estaría dispuesto a pagar una media de 4,80 euros para acceder al mismo R. I. JAÉN Lunes, 9 julio 2018, 01:16

Un trabajo realizado por el Departamento de Economía de la Universidad de Jaén (UJA) concluye respaldando la viabilidad de contar con un futuro centro de interpretación sobre el yacimiento arqueológico de Marroquíes Bajos. El objetivo de este centro sería mostrar la riqueza de este espacio inscrito desde 2003 como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz y que sirva a su vez para generar riqueza en la ciudad de Jaén.

El estudio realizado por Concepción Martínez, Encarnación Moral y Juan Ignacio Pulido, con la colaboración de la arqueóloga Estela Pérez, es una aproximación a la economía del patrimonio histórico y reivindica el papel que puede jugar el análisis económico en este ámbito siempre teniendo en cuenta el papel de las administraciones ya que el patrimonio histórico está conformado por bienes preferentes para la sociedad y que producen efectos positivos y multiplicadores en las actividades económicas.

Por eso se han centrado en Marroquíes Bajos, una zona arqueológica situada en la zona norte de expansión de Jaén y en la que se han realizado unas mil intervenciones arqueológicas desde que en 1995 surgieran los primeros restos. Se trata de una zona única en el mundo donde se localizan restos datados 3.000 años antes de nuestra era y se pueden rastrear la época eneolítica, calcolítica, ibera, romana, andalusí y baja Edad Media. Tal es la importancia de lo descubierto que hay once zonas de reserva propuestas para su musealización.

Este es el punto de partida del trabajo realizado por el Departamento de Economía de la UJA porque con tal riqueza «el coste de oportunidad de no hacer nada resulta muy elevado para las arcas públicas y privadas», tal y como relató a Europa Press, Concepción Martínez.

Martínez destacó que actualmente hay bienes del patrimonio histórico que se protegen, cuidan y aportan valor a la sociedad como son los ejemplos de la Mezquita Catedral de Córdoba o la Alhambra, de Granada, y otros que «permanecen en el olvido, se deterioran y no generan nada para el colectivo local o regional, como es el caso de Marroquíes Bajos».

Dentro del trabajo y utilizando la técnica económica de valoración contingente han realizado 330 encuestas a turistas extranjeros en la ciudad de Jaén. Martínez explica que las encuestas se han llevado a cabo tanto en hoteles de la ciudad como en monumentos donde coinciden un elevado número de visitas.

Fruto de estas encuestas se establece que el 80,60 por ciento de los encuestados estaría dispuesto a pagar una media de 4,80 euros por conocer la zona arqueológica de Marroquíes Bajos y todo lo que representa, máxime cuando un documental de James Cameron y National Geographic sitúa el mito de la Atlántida en Marroquíes Bajos.

«Decepciona el hecho de que no se aprovechen los recursos de nuestro rico patrimonio histórico de forma óptima y que no se compensen a los ciudadanos por los efectos negativos que soportan, al no poder disfrutar de los beneficios económicos y culturales que en este momento tanto se necesitan», señaló Concepción Martínez.

El trabajo destaca que hay potencial más que suficiente para que este proyecto fuera bandera del conjunto de administraciones.