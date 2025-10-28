Un estudio analiza la relación existente entre la erosión y las inundaciones

El Ayuntamiento de Andújar ha impulsado un estudio multidisciplinar de la Universidad de Jaén que pone el foco en un problema silencioso pero cada ... vez más visible: la pérdida de suelo fértil y el aumento del riesgo de inundaciones en la cuenca del Guadalquivir.

El informe, titulado 'Situación actual, factores causales y propuestas de mitigación de la erosión en el Alto Guadalquivir', forma parte del proyecto 'Parque Fluvial Orgánico de Andújar: Besando, Abrazando el Guadalquivir', y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO y la financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU. El estudio se trata de es una herramienta clave para planificar políticas locales de sostenibilidad y prevención de riesgos naturales, reforzando su compromiso con la adaptación al cambio climático y la protección del patrimonio agrícola.

En el estudio han participado investigadores de varias áreas (Edafología y Química Agrícola, Ingeniería Cartográfica Lenguaje y Sistemas Informáticos y Ecología), y está dirigido por José Domingo Sánchez, miembro del área de Análisis Geográfico Regional.

Alto potencial erosivo

Se ha analizado una muestra de más de 307.000 hectáreas repartidas en 24 subcuencas fluviales entre Sierra Morena, las campiñas del Guadalquivir y las sierras subbéticas. Los resultados son claros: el 42% del territorio pierde más de 12 toneladas de suelo por hectárea y año, y más del 75% presenta un potencial erosivo alto o muy alto.

Los investigadores advierten de que la erosión y las inundaciones están estrechamente relacionadas. Al perderse la capa fértil del suelo, que es la encargada de retener el agua y amortiguar la escorrentía, la lluvia deja de infiltrarse y comienza a correr con fuerza por la superficie.

Este proceso satura los cauces y multiplica la velocidad del agua, provocando crecidas repentinas y mayores daños en zonas bajas y urbanas. Además, la tierra arrastrada por la lluvia se deposita en embalses, ríos y arroyos, reduciendo su capacidad de desagüe y aumentando aún más el riesgo de desbordamientos.

El manejo inadecuado del olivar en pendiente, es el principal factor de degradación. Las labores intensivas, la falta de cubierta vegetal y la reducción de la materia orgánica dejan el terreno expuesto a las lluvias torrenciales.

Entre las soluciones propuestas, la Universidad de Jaén recomienda implantar cubiertas vegetales permanentes en los olivares, apostar por la agricultura ecológica y labores de conservación, restaurar la biodiversidad del suelo y mejorar la gestión de los cauces para evitar la acumulación de sedimentos. Los autores del estudio ven en la conservación del territorio una oportunidad para unir sostenibilidad, economía rural y resiliencia ambiental. «Cuidar el suelo es proteger el agua y evitar las inundaciones del mañana», subrayan.

Jornada sobre erosión

Para acercar este conocimiento a la ciudadanía, el proyecto organiza la conferencia 'La erosión en los suelos de olivar: cómo prevenir y revertir sus efectos', a cargo del profesor Julio Antonio Calero González, miembro del área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Jaén.

La actividad tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 19 horas en las Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome , en Andújar. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Esta jornada está enmarcada en el proyecto 'Parque Fluvial Orgánico de Andújar: Besando, Abrazando el Guadalquivir', y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar los suelos agrícolas, esenciales para la producción de alimentos, la biodiversidad y la prevención de desastres naturales.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Andújar refuerza así su compromiso con la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. De esta forma, apuesta por un modelo de gestión que combine la protección ambiental junto con el desarrollo rural.