Un estudio analiza la relación existente entre la erosión y las inundaciones

La investigación ha sido conducida por la Universidad de Jaén e impulsada por el Ayuntamiento de Andújar

Martes, 28 de octubre 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Andújar ha impulsado un estudio multidisciplinar de la Universidad de Jaén que pone el foco en un problema silencioso pero cada ... vez más visible: la pérdida de suelo fértil y el aumento del riesgo de inundaciones en la cuenca del Guadalquivir.

