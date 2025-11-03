Los estudiantes del Jesús María vuelven a clase tras una semana con el colegio cerrado

Vuelta al cole a la espera de la intervención en el colegio Jesús María de la capital. El alumnado y profesorado del CEIP Jesús María ... ha retomado las clases presenciales tras la clausura del edificio principal por los daños detectados el pasado 27 de octubre. Las clases se están impartiendo en varios módulos del centro en los que el profesorado ha repartido a los escolares, que hasta ahora se distribuían en el edificio principal, que ha sido el afectado.

«El alumnado ha vuelto a las clases sin incidencias, incluyendo el aula matinal, cumpliendo el horario habitual establecido y todo se ha desarrollado sin incidencias», trasladan desde la Junta de Andalucía en un escueto comunicado.

Por su parte, desde el Ayuntamiento confirman que esperan tener en marcha, en los próximos días, el contrato de emergencia para comenzar con las catas, decisión que se tomó tras comprobar los daños con el objetivo de conocer en profundamente el origen del problema y establecer las medidas necesarias.

La decisión de volver a la actividad presencial (tras varios días con clases telemáticas) se decidió tras una reunión del delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, con la dirección del centro y representantes de la Asociación de Madres y Padres (Ampa), así como la visita al centro con el alcalde, Julio Millán. En este encuentro se explicó que el informe municipal recomendaba mantener el edificio cerrado al uso hasta llevar a cabo una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes, que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios. Por ello, se optó por la reubicación.

Más cariño

Desde el ampa, su presidente, Víctor Rodríguez, detalla que la vuelta «ha sido tranquila con los menores recolocados porque hasta ahora solo usaba el provincial y están ahora en los módulos aledaños». «Es verdad que algunas clases quedan un poco apretadas, pero los docentes han hecho un gran trabajo», añade.

Ahora, esperan a la puesta en marcha de las catas para aclarar las necesidades del edificio a las qeu esperan que se unan nuevas mejoras. «Lo que esperamos a partir de ahora es que se le dé un poco de cariño al colegio ya que tiene otras necesidades. Hay un módulo cerrado por unas grietas anteriores y llevamos tres años esperando para la creación de un gimnasio», resume Rodríguez para añadir que «piden una intervención más profunda en un edificio centenario y para un colegio que es ejemplo de diversidad».