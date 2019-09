El PP estudia llevar al Parlamento andaluz que no se cierre Onda Jaén Parlamentarios del PP y trabajadores de Onda Jaén, este lunes. / IDEAL Sus parlamentarios se reúnen con empleados de la radiotelevisión municipal y les reiteran que su servicio es esencial JOSÉ M. LIÉBANA Lunes, 23 septiembre 2019, 13:37

Todo el PP, a una. Representantes del Partido Popular jienense en el Parlamento andaluz, el Congreso de los Diputados, el Senado, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Jaén se han reunido en la mañana de este lunes con trabajadores de la radiotelevisión municipal, para mostrarles su apoyo «incondicional» frente a la «injusta situación en la que los tiene el Ayuntamiento de Jaén», ha apuntado el diputado autonómico, Erik Domínguez. Para ello, el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía estudiará cualquier posible iniciativa que desde sede parlamentaria se pueda presentar y «luchar porque no se mermen ninguno de sus derechos».

Los 52 empleados de Onda Jaén se encuentran en situación de permiso laboral retribuido, a raíz del incendio que destruyó parte de las instalaciones en Vaciacostales el pasado día 6 de agosto, según informó la semana pasada el gobierno municipal (PSOE y Ciudadanos), que dijo estudiar las «opciones reales» y recabar la documentación sobre la situación de este servicio, que «técnica y jurídicamente es muy compleja».

Para el PP, Onda Jaén RTV es un servicio público «esencial», que «cohesiona y vertebra a la ciudad y que los jienenses no se pueden permitir perder». La ciudad de Jaén «está pidiendo que se mantengan los servicios que hasta ahora venía prestando la radio y televisión, los ciudadanos están clamando por su continuidad dado el gran servicio que llevan prestando desde hace 18 años y desde el Partido Popular nos sumamos a esa solicitud», ha aseverado el dirigente popular.

Es «inaudito» - ha añadido - que el Ayuntamiento de Jaén y Julio Millán «estén consintiendo esta situación tan paradójica en la que el servicio no se presta, la televisión no se restablece y los trabajadores se encuentran en un limbo al que el equipo de gobierno de PSOE y Cs no da solución y solo dilata en el tiempo la toma de una solución que acabe con la angustia de todos ellos».

Domínguez ha concluido que «no es inteligente» poner en riesgo más de medio centenar de puestos de trabajo, y menos teniendo en cuenta la situación de desempleo existente en la provincia y «cuando la medida viene de un partido que dice ser obrero, y por supuesto mantener a tantas familias en la incertidumbre con el perjuicio personal y familiar que eso les conlleva».