El Estado no cede el 'campillo' del Museo Íbero El Ayuntamiento señala que está en proceso de venta o permuta con la Junta de Andalucía JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 9 julio 2018, 14:35

El Ayuntamiento de Jaén solicitó el mes pasado al Ministerio de Hacienda y Función Pública la cesión de los 4.208 metros cuadrados del 'campillo' trasero del Museo Ibero, con el fin de hacer un parque público, como pidió al alcalde la presidenta de la Asociación de Amigos de los Iberos, Pilar Palazón, durante la entrega de los VI Premios Jaeneras. El primer edil, Javier Márquez, del PP, recogió el guante 'ipso facto' y en el mismo acto anunció que se lo pediría al por entonces flamante nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Y la respuesta acaba de llegar, según ha informado este lunes el Ayuntamiento. El Ministerio señala que dicho solar es objeto de un procedimiento de enajenación que concluirá con su venta o permuta con la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado l a concejala de Servicios Técnicos Municipales e IMEFE, Rosa Cárdenas, quien ha lamentado que el Gobierno «rechace la petición». «Teníamos previsto destinarlo a la construcción de un nuevo parque para la ciudad. Se trata de una parcela situada en una zona inmejorable y que los vecinos nos habían solicitado que se destinase a zona verde, algo que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, por lo que con fecha 18 de junio de 2018 remitimos escrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública solicitando esa cesión», ha añadido la edil, quien ha dicho sentir «una decepción» por la respuesta ministerial.

El proyecto de hacer un parque tiene más de una década, aunque el Ayuntamiento no haya solicitado el terreno hasta ahora.

Fue en 2005 cuando el Gobierno central decidió no hacer ahí el nuevo edifici o de Hacienda, cuya maqueta había presentado un año antes Cristóbal Montoro en su primera etapa como ministro de Hacienda. El por entonces nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió no saturar más la zona más edificada de la capital y dejar este espacio libre, también para posibles ampliaciones del Museo Ibero. La Junta ofreció al Estado permutar esta parcela por una suya en el Bulevar, donde al final no se hizo el edificio de Hacienda por razones económicas y Montoro tampoco retomó el proyecto en su segunda etapa como ministro, terminándose en la actualidad la reforma integral de la sede de la Agencia Tributaria en la plaza de la Constitución.

De ahí que el Ayuntamiento de Jaén tenga ya hecho un proyecto de parque para el 'campillo', cuyo motivo principal gira en torno a la leyenda del Lagarto, aunque el alcalde matizó en el último pleno municipal que era un proyecto básico o anteproyecto. En dicha sesión, el PSOE presentó una moción solicitando la construcción de dicho parque y que llevara el nombre de Pilar Palazón. E l PP y Jaén en Común (JeC) pidieron al PSOE que la modificara incluyendo la exigencia de que el parque lo haga la Junta, apelando al compromiso de esta en 2005. El Grupo Municipal Socialista propuso cambiar la exigencia por pedir que lo estudie y la moción no salió adelante.

La concejala Rosa Cárdenas ha añadido en su comunicado de hoy que espera que la decisión del Gobierno de España no sea política

y que se la replantee para que esta parcela «siga estando abandonada y sin poder darle un uso para los vecinos y mejorar su calidad de vida».