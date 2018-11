La esquina más famosa de Marmolejo Sebastián Pastor ante la esquina de su negocio. / L. CÁDIZ Bazar Solís o Los Solises se conserva prácticamente igual desde 1875 LORENA CÁDIZ MARMOLEJO Martes, 20 noviembre 2018, 14:53

No hay vecino de Marmolejo que no tenga detrás la placa que anuncia la tienda que un día fue propiedad de Francisco Solis Padilla. La esquina de Bazar Solís o la esquina de Los Solises, es la más famosa de esta localidad. Es un símbolo de Marmolejo y así lo sienten sus vecinos. No es para menos si se tiene en cuenta que este bazar se inauguró en 1875 y ha capeado todas las crisis habidas y por haber para seguir abriendo cada día sus puertas al público.

Unas puertas que, por cierto, son originales. Como el mostrador, o como la solería. Poco ha cambiado en la estética de Los Solises, que es el negocio más antiguo de la localidad y presume de ello. «Francisco Solis Padilla. Extensos surtidos en regalos, vistas, recuerdos, cerámica artística, vasos y funda», dice la plaza que se conserva colgada sobre la piedra de la esquina.

En este negocio podía encontrarse de todo en el siglo XIX y ahora. Quizás lo más curioso es que en la época de esplendor de Marmolejo, con su balneario como seña de identidad, era en Los Solises donde se compraba el vaso y la funda para que los agüistas tomasen las famosas aguas de la localidad.

Su actual dueño, Sebastián Pastor, lleva detrás de ese mostrador desde que salió de la escuela y ahora va a cumplir 60 años. Empezó como chico de los recados y la experiencia y las circunstancias de la vida un día lo hicieron propietario.

Según él mismo cuenta, el negocio lo abrió una familia a la que le decían 'los ingleses', y más tarde la heredaron sus cuñados. «Eran todos solteros, menos el más mayor. Trabajé con él y para mi era mi jefe, mi padre, mi compañero... Hasta que le dio un ictus y estuvo diez años en cama y yo diez años llevándole el dinero. Todos los días le llevaba las cuentas y el día que no iba me llamaba y me regañaba».

Así estuvo hasta que murió en 2004 y la herencia pasó a su hermana. «La hermana quería que yo siguiera llevando el negocio y que siguiéramos haciendo cuentas, pero yo me negué». Sebastián quería comprarla y al final lo consiguió.

Especies y agujas

Junto a su mujer trabajan en un negocio repleto de los productos más variopintos. «La verdad es que ahora estamos más enfocados en mercería. Antes había comestibles, juguetería, puntas, alcayatas. Seguimos forrando botones y vendiendo agujas de toda clase, y antes se llegó a vender especies, se molía el café... Sigo teniendo guardada la primer olla exprés que hubo en el mercado, y que pesa por lo menos 20 kilos».

«Eres más viejo que la esquina de los Solises», es una de las expresiones típicas que utilizan los vecinos de Marmolejo.