La esperanza como principio Opinión Si no eran buenos tiempos para la lírica en un momento de exaltación del individualismo, tampoco eran buenos tiempos para la épica pero, como también hay que escribir de los tiempos sombríos -ya lo dijo Brecht-, seguimos escribiendo y leyendo épica y lírica ANA MORENO SORIANO JAÉN Domingo, 20 enero 2019, 08:52

Malos tiempos para la lírica' cantaba en los años ochenta del siglo pasado el grupo gallego Golpes Bajos... Si no eran buenos tiempos para la lírica en un momento de exaltación del individualismo, tampoco eran buenos tiempos para la épica pero, como también hay que escribir de los tiempos sombríos -ya lo dijo Brecht-, seguimos escribiendo y leyendo épica y lírica, porque necesitamos expresar las contradicciones del momento que vivimos, poniendo nombre a la realidad, tratando de compartir preguntas y respuestas y volviendo a la memoria para soñar la utopía.

Y es de los sueños y de la utopía de lo que quiero hablar hoy, recordando al filósofo marxista Ernst Bloch y su obra El principio esperanza. Ya en las primeras páginas de este libro, escrito en los años treinta y cuarenta del siglo pasado, constata el filósofo alemán que muchos seres humanos se sienten confusos, angustiados, presas del miedo, en un mundo que parece acabado y sin horizontes y se trata de aprender la esperanza, esperanza que está situada sobre el miedo, que no es pasiva ni se encierra en el anonadamiento... En el momento actual, participamos con frecuencia en comentarios y opiniones en los que describimos una realidad que no nos gusta, pero hay un pensamiento débil, dictado por la ideología dominante, que nos inmoviliza para tratar de buscar una alternativa a lo que existe como si, efectivamente, viviéramos en el único mundo posible, en el que cada cual debe buscar su mejor acomodo, compitiendo incluso con quien tiene a su lado. Sin embargo, lo realmente humano en todos los tiempos es imaginar que las cosas pueden cambiar, soñar un mundo nuevo. Me vienen a la cabeza unas imágenes de Espartaco, la magnífica película de Stanley Kubrick, cuando los esclavos rebeldes escuchaban los poemas de Antonino y soñaban que podían ser libres... A lo largo de la Historia, hombres y mujeres han imaginado otro mundo con la esperanza de hacerlo real y ese deseo existe porque no hay una realidad fija, cerrada y consumada, sino en proceso y, por esa razón, la esperanza en el futuro es el motor para cambiar el presente.

En El principio esperanza, Marx es el filósofo que muestra pasión por el cambio, por el deseo de configurar el mundo con una praxis, frente a la dimensión contemplativa y descriptiva conocida hasta entonces y, sobre esa idea, construye Ernst Bloch su filosofía de la esperanza y de la utopía, consciente de que, en una sociedad en crisis, son estas ideas las que primero se cuestionan. Pero, precisamente por eso, son tan útiles en estos momentos para quienes seguimos defendiendo que otro mundo es posible y rechazamos todo el andamiaje ideológico del capitalismo que nos dice que es inútil buscar una salida. Aprender la esperanza, como nos indica Ernst Bloch, es pensar la realidad y pensar significa traspasar, vivir hacia el futuro, sin renunciar a nada y esperando todo, incluso lo inesperado... La esperanza es inherente al ser humano y, por lo tanto, no existe solo para contrarrestar el miedo, sino sobre todo para conocer la realidad, para configurarla en un horizonte de posibilidades -de paz, de igualdad, de justicia...- y para caminar hacia la utopía que es un lugar no acabado, que está por hacer, pero que estamos anticipando en nuestra conciencia; para ello, solo hace falta que comprendamos nuestra situación y nuestra condición e impulsemos activamente los esfuerzos para ir más allá y para hacer realidad nuestros sueños. Esperanza, sueños y utopía son palabras que debemos reivindicar, no solo como una forma de reafirmar que no nos rendimos sino, sobre todo, para hacer inteligible que la crítica a lo existente no conlleva -aunque nos indigna- desesperación y frustración, sino claridad para ver la alternativa y movilización para construirla. Sigamos soñando con cambiar el mundo como hicieron Rimbaud, Teresa de Ávila, José Martí, Rosa Luxemburgo, Martin Luther King, María Teresa León o Ghandi, grandes visionarios que pensaban que hay que creer para ver y no ver para creer... Sigamos aprendiendo a esperar de forma activa y consciente y persigamos los sueños, la materia con la que escribimos la Historia. Porque lo contrario a los sueños, la esperanza y la utopía no es el realismo que muchos pregonan sino, sencillamente, el vacío, la nada.