A la espera de que la lluvia alimente la aceituna en Jaén

Agua en Jaén, necesaria para los campos y vital para el olivar, pero con la duda de si será suficiente. Un domingo con precipitaciones hizo ... que las recientes alarmas por la falta de lluvias en la provincia calmara la inquietud, sin embargo, a pesar de que la Aemet prevé una semana pasada por agua, está por ver si bastará para calmar la sed de los olivos.

Y es que la falta de lluvia en los meses clave para el olivar es la causa de que en general los olivares de secano se encuentren «agonizando» con aceitunas «arrugadas, momificadas, negras o directamente cayéndose», mientras que en muchos olivares de riego hay menos aceituna de la esperada en el mes de septiembre. Es lo que advierten desde COAG, y no es su primer aviso.

En el mes de junio ya señalaban que la vecería propia del cultivo del olivar, que hace que la planta tenga producciones menores después de tener otras buenas, y las altas temperaturas del mes de mayo, que afectó a los olivares en flor de algunas zonas, «podrían hacer que la cosecha de aceite fuese menor a la previsto en la provincia de Jaén, mayor productora del mundo», apuntaban.

El aforo de la Junta de Andalucía preveía un 15% menos de cosecha que en la anterior campaña, unas 475.000 toneladas de aceite, sin embargo, hay que tener en cuenta que ese aforo «es una foto fija del olivar en el mes de septiembre» y que en los meses cruciales para la formación del aceite «nos hemos encontrado con el peor de los escenarios, sin que llueva prácticamente nada», aseguran. Pues el agua de finales de octubre no está claro si será suficiente.

Desde COAG señalan que con lo que los técnicos se están encontrando estos días en el campo, «se puede decir que difícilmente se puede llegar a las cifras de las previstas en el aforo», incluso la cosecha «podría estar entorno a las 350.000 toneladas», ya que, aunque llueva, hay zonas donde «directamente el fruto se ha perdido».

Aceituna perdida

Francisco Elvira, secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía, considera que «difícilmente llegaremos a la producción prevista» en el aforo de la Junta de Andalucía, porque, a pesar de las precipitaciones y de las que se preven estos días, «ya hay mucha aceituna perdida, en el suelo o momificada».

La diferencia con el año pasado, recuerda Elvira, cuando finalmente el aforo fue superior a lo previsto, es que comenzó a llover en los meses de septiembre y octubre, mientras que ahora, en muchos sitios, «el olivo está pasando a modo subsistencia ante la falta de agua».