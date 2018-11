Españoles todos, ¿dónde ponemos los restos del dictador Franco?

Medina reflexiona sobre varias salidas para el callejón en el que parece haberse metido Sánchez. Agudo aprovecha el hilo para dar su receta sobre cómo combatir los fascismos

El futuro no se hace con pasado ANTONIO AGUDO MARTÍN

Lo que se necesita es la exhumación de la ética en las administraciones para impedir que los poderosos mutilen y amputen los controles financieros y económicos.

Andan por los despachos con los huesos de Franco sin saber qué hacer. Esto parece un mal remedo de The Walking Dead; van con las momias a la zaga sin tener un Rick Grimes que les solvente la papeleta. Chusco como una Michonne sin catana en mitad del páramo de la opinión pública. Me río por no llorar. Sinceramente yo creía que luchar contra el fascismo era otra cosa. Te juro, amigo Medina, que, en mi ingenuidad, mantenía la convicción de que fortalecer y consolidar las libertades y los derechos humanos se hacía de otra manera y vagar con el espantajo de un sudario en busca de sepultura no me parece lo más apropiado.

Para luchar contra los totalitarismos es necesario desenterrar el miedo que nuestros dirigentes tienen a poner en marcha las reformas que profundicen en la Democracia. Para poner pie en pared y hacer frente a la intolerancia deben superar el pánico que tienen para aprobar normas y leyes que nos permitan elegir entre candidatos que no estén empotrados en listas hechas al trágala. Lo que se necesita es la exhumación de la ética en las administraciones para impedir que los poderosos mutilen y amputen los controles financieros y económicos. Poner zotal en los rincones oscuros de los gobiernos y acabar con el hedor a podredumbre y corrupción que sube desde los sótanos. Para luchar con los fascismos que acechan hay que dar libertad y autonomía a los ciudadanos para que participen, de verdad, en la gobernanza de sus territorios. Es necesario desenterrar a Montesquieu de una vez por todas para que funcione realmente la separación de poderes. Hay que sacar de los nichos a los diputados regionales y nacionales para que den cuenta, en sus circunscripciones, del trabajo que hacen en defensa de los intereses de sus electores. Es imprescindible tapar la fosa ideológica en la que quieren meter a la Educación. Que dejen de manosear a la opinión pública a su antojo y capricho ideológico. Nuestra historia común es la que ha sido y no necesitamos ningún Ministerio de la Verdad para que nos la traduzca. Lo que necesitamos son líderes con el sentido común suficiente para evitar que repitamos sus peores episodios. Dejemos en paz a los muertos y ocupémonos de los vivos. Cómo dijo Aldous Huxley: «quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia».

El tiempo pasará ERNESTO MEDINA RINCÓN

¡Hay que ser muy listos para devolver a las portadas a quien para muchos ya no es más que una pesadilla de la que despertamos! El tiempo pasará, dice la canción, pero nosotros erre que erre, Franco que Franco.

Me contó la historia el maestro Agudo para dejarme resuelto este artículo: «Franco tenía en la mesa de su despacho dos montones de documentos. Uno, enorme con el letrero, «asuntos que el tiempo se encargará de resolver»; otro, menor en el que se leía «asuntos que el tiempo ya ha resuelto». Cada día, al revisarlos, pasaba uno o dos legajos del primero al segundo».

Transcurridos cuarenta y tres años de la muerte del dictador, setenta y nueve desde el final de la Guerra Civil, bien podríamos haber dejado que la historia lo sepultase de una vez para siempre. El polvo acumulado sobre la tumba, y sobre nuestra memoria, ya formaba gruesos estratos de tierra que lo conducían a la sombra de la oscuridad. Hemos, sin embargo, interrumpido el proceso ceremonial y silencioso por el que se forman las estalactitas del olvido para reiniciar un proceso que sólo alegra a los añorantes del franquismo. No tuvimos la suerte de que lo quemaran al morir como los rusos hicieron con Hitler, pero lo hubiera dado por bien empleado, ovación sincera incluida, si los que han removido el parsimonioso tránsito de las horas hubieran previsto la siguiente jugada para no convertirse en un burdo remedo de aquel maestro de ajedrez que anuncia ufano «mate en tres»; varias jugadas después y sin que haya mate el rival, envalentonado, le contesta «parece que no había mate». A lo que el retador responde con chulería «lo había; pero usted no ha movido cómo debía».

Hubiera sido más propio de los mundos de Yupi que frecuenta Pedro Sánchez si la familia de Franco hubiera dicho «no hay problema, lo incineramos». O le hubieran dado sepultura en Casa Pepe, allá por Despeñaperros -Remedios Morente dixit- o lo hubieran inhumado discretamente en un cementerio rural de Galicia. Pero el contrario también mueve sus piezas. Así que la familia lo quiere llevar a la Almudena, en pleno centro de Madrid, porque allí tienen comprado un nicho. Al lado mismo de la Plaza de Oriente, que ya habíamos conseguido que no se asociara con las manifestaciones de adhesión inquebrantable al Caudillo o a las concentraciones de fachas cada veinte de noviembre que hacían tambalearse la democracia.