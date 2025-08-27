Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los menores que han participado en la escuela de verano del Polígono de El Valle. IDEAL
Servicios Sociales

Las escuelas de verano se alargan hasta el 5 de septiembre

En el caso del Polígono del Valle, ha contado con la asistencia de más de 30 niños y niñas con edades comprendida entre los 6 y 12 años

Manuela Millán

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:40

Los concejales de Servicios Sociales y UPM y Juventud, Ángeles Díaz y José Manuel Higueras, visitan la escuela de verano del centro de servicios sociales del Polígono del Valle que durante este verano ha contado con la asistencia de más de 30 niños y niñas con edades comprendida entre los 6 y 12 años. Para facilitar la conciliación familiar y, «por primera vez», el Ayuntamiento ha ampliado este servicio hasta el próximo 5 de septiembre. «También hemos ampliado los horarios, ofertando este servicio de 8:00 a 14:00 horas tal y como nos demandaban muchas madres y padres», señala Díaz. La edil añade que «son unas escuelas de verano inclusivas y 100% conciliadoras en las que más de 2.000 niños y niñas que han pasado por ellas».

En el caso de la escuela municipal de verano del centro social del Polígono del Valle, además de ofertar talleres y manualidades como pintura, arcilla, juegos de agua, actividades deportivas o gincanas, entre otras, los menores tienen la oportunidad, dos veces a la semana, de ir a la piscina de la Salobreja con un servicio de autobús gratuito. Las escuelas de verano se desagregan en 250 plazas semanales de las 2.000 totales, con hasta 40 niños y niñas en cada centro.

Además de monitores y monitoras seleccionados con cargo al Plan Corresponsables, atienden a los pequeños y pequeñas monitoras de la Universidad Popular, un monitor por cada centro de servicios sociales perteneciente al Patronato de Asuntos Sociales e integradores sociales de la Caixa y Afais que velan por la atención a la discapacidad. Así, Higueras destaca la colaboración de la UPM en estas escuelas «con la aportación de más de 30 monitores que se han garantizado la plena inclusión de menores y su diversión».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plataforma pedirá claridad y el cambio de ubicación de la planta de Biomenatización
  2. 2

    El precio del aceite de oliva virgen extra rompe la barrera de los cuatros euros por kilo
  3. 3 La central hidrolétrica del Jándula incorpora la IA
  4. 4 El Consistorio garantizará la seguridad en la planta de biogás
  5. 5 Un nuevo mural junto a la Catedal inspirado en el Salvador
  6. 6 Un nobel de física alerta de que el mejor trabajo del futuro será la fontanería
  7. 7 La Feria Multisectorial será del 26 al 28 de septiembre
  8. 8 Fallece un hombre al volcar una furgoneta en Torredelcampo
  9. 9

    Anulada la adjudicación para que el Museo Ibero tenga su exposición permanente
  10. 10 «Jaén Merece Más ni pincha ni corta en la ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las escuelas de verano se alargan hasta el 5 de septiembre

Las escuelas de verano se alargan hasta el 5 de septiembre