Las escuelas de verano se alargan hasta el 5 de septiembre

Los concejales de Servicios Sociales y UPM y Juventud, Ángeles Díaz y José Manuel Higueras, visitan la escuela de verano del centro de servicios sociales del Polígono del Valle que durante este verano ha contado con la asistencia de más de 30 niños y niñas con edades comprendida entre los 6 y 12 años. Para facilitar la conciliación familiar y, «por primera vez», el Ayuntamiento ha ampliado este servicio hasta el próximo 5 de septiembre. «También hemos ampliado los horarios, ofertando este servicio de 8:00 a 14:00 horas tal y como nos demandaban muchas madres y padres», señala Díaz. La edil añade que «son unas escuelas de verano inclusivas y 100% conciliadoras en las que más de 2.000 niños y niñas que han pasado por ellas».

En el caso de la escuela municipal de verano del centro social del Polígono del Valle, además de ofertar talleres y manualidades como pintura, arcilla, juegos de agua, actividades deportivas o gincanas, entre otras, los menores tienen la oportunidad, dos veces a la semana, de ir a la piscina de la Salobreja con un servicio de autobús gratuito. Las escuelas de verano se desagregan en 250 plazas semanales de las 2.000 totales, con hasta 40 niños y niñas en cada centro.

Además de monitores y monitoras seleccionados con cargo al Plan Corresponsables, atienden a los pequeños y pequeñas monitoras de la Universidad Popular, un monitor por cada centro de servicios sociales perteneciente al Patronato de Asuntos Sociales e integradores sociales de la Caixa y Afais que velan por la atención a la discapacidad. Así, Higueras destaca la colaboración de la UPM en estas escuelas «con la aportación de más de 30 monitores que se han garantizado la plena inclusión de menores y su diversión».